Guarida celebra 45 anos e aposta em liderança jovem e feminina para expandir

Completando 45 anos de atuação no mercado gaúcho, a imobiliária Guarida inicia 2023 com novidades, entre elas a mudança na liderança da empresa, que agora conta com Júlia Dal Santo, 28 anos, como CEO. A jovem, filha de Julio Cesar Soares da Silva, um dos sócios fundadores do Guarida, iniciou sua trajetória no negócio aos 13 anos. “Comecei a trabalhar na recepção, fazia rotinas bem administrativas, passei por diversos setores que me possibilitaram ter uma visão mais sistêmica e geral da empresa”, enxerga Júlia.

Para iniciar essa nova etapa da melhor maneira, a CEO busca aliar tradição e inovação, mas sem perder a essência do negócio. “Estamos conseguindo manter o crescimento, inovar e manter a essência, que é uma premissa muito importante para nós. O que é valor, o que é da nossa história, que nos trouxe até aqui, nós vamos manter, mas inovamos no que tem que inovar enquanto negócio nesse mundo que muda a todo momento ” , define sobre o primeiro ano à frente da operação.

Administradora e mãe de três meninas, Júlia inicia a nova jornada em clima de celebração, já que a empresa excedeu as expectativas em 2022, finalizando o ano com um lucro líquido 49% maior em relação ao ano anterior. “É um desafio bem grande, mas temos crescido expressivamente nos números, com bons resultados, estamos alcançando recordes em termos de números em todos os escopos da empresa”, afirma a CEO, que também reforça a importância da representatividade de mulheres em cargos de liderança.

“A Guarida tem 75% da força de trabalho feminina, então sinto que, existindo um exemplo, podemos nos inspirar. O espaço existe para todos e tu precisas estar ali mostrando que é competente e capaz de fazer a diferença. Enquanto mulher, líder e mãe de três meninas, essa missão me faz querer ser, ainda mais, um exemplo de que a mulher pode estar em todos os postos e fazer tudo o que ela quiser", expõe.

Já o segredo para realizar o processo de sucessão de uma maneira tranquila é, para a administradora, fazê-lo de forma gradual, com paciência e nos melhores termos possíveis para todos os envolvidos. “Sempre foi um desejo dos sócios, e meu também, ter essa preparação para assumir o cargo em harmonia, porque, normalmente, as empresas fazem isso em momentos de morte, briga ou separação, e nós optamos por fazer em um dos melhores momentos da empresa”, explica. “Foi bem bacana, tivemos um processo de ficar ensaiando por um período até oficialmente assumir o cargo, foi cerca de um ano sendo preparada para isso”, conta.

Uma das novidades para 2023 é a expansão da marca para Torres, com uma nova agência na cidade, assim como a reformulação da identidade visual, com novo símbolo e cores que buscam remeter ao propósito da empresa. “Estamos mudando nossa forma de nos comunicar para uma maneira muito mais humana. Também estamos mudando todos os espaços da Guarida, queremos que as agências passem mais conforto para os clientes, mas, principalmente, para os nossos colaboradores”, enxerga Júlia. Para ela, um dos maiores desafios em gerir um negócio atualmente é encontrar o equilíbrio entre inovação, tecnologia e humanização. “ Não existe uma empresa que não está olhando para a tecnologia, isso nós já temos feito, mas é fazer sem perder o olho no olho, sem perder esse olhar que a gente teve por 45 anos , esse cuidado com as pessoas. A tecnologia existe para facilitar, tornar o trabalho mais funcional e ágil, mas queremos, cada vez mais, cultivar os bons relacionamentos, esse é nosso foco para 2023”, declara.

Atualmente, o grupo atua na prestação de serviços nas áreas de administração de aluguéis, condomínios e venda de imóveis, seguros e soluções financeiras. A Guarida conta com 450 colaboradores distribuídos entre quatro agências no Estado e é responsável pela administração de mais de 2 mil condomínios, sendo 500 nas praias gaúchas.