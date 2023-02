Com investimento de R$ 3 milhões, chef abre coworking de gastronomia em Porto Alegre

O segmento da gastronomia é sempre um destaque na abertura de novos negócios. Em 2023, não tem sido diferente. Em um mês, Porto Alegre registrou diversas inaugurações no setor em diferentes frentes.

A chef Cris Bertolazzi é uma das pessoas que acredita que há espaço para novas operações gastronômicas na Capital. Em janeiro, ela inaugurou a Casa 408, um coworking para gastronomia que fica na rua Barão do Triunfo, nº 408, no bairro Menino Deus. O espaço conta com duas cozinhas industriais, sendo uma delas em formato de aquário, pensada para cursos e workshops, além de um bar e ambientes com mesas para desfrutar o que for preparado no espaço.

Advogada, Cris conta que a gastronomia surgiu como um hobby e foi roubando cada vez mais espaço em sua rotina. O estopim para a transição de carreira veio após um curso de confeitaria que fez na Itália. A experiência ampliou seus horizontes e foi um fator decisivo para começar a empreender na área. "Fiz um estágio com um chef italiano que me acolheu e depois me convidou para trabalhar lá, onde morei por seis meses. Quando voltei para o Brasil, ficamos amigos, e ele veio conhecer o País. Na viagem de férias, começamos a idealizar o projeto. Surgiu a oportunidade de comprar a casa e começou a reforma", lembra Cris sobre o início do projeto ainda antes da pandemia.

A ideia da empreendedora era, inicialmente, montar um laboratório para as suas próprias experiências na cozinha e para produção das marmitas saudáveis que vende pelo Ifood. Mas, com a pandemia, ela viu no espaço uma oportunidade para ampliar os serviços da casa. "Muitos chefs entregaram os seus lugares durante a pandemia. Pensei que poderia fazer a minha produção e, nos momentos ociosos, locar. Montamos pacotes desde o básico até o premium, que atinge de amadores a profissionais, porque os aparelhos mais sofisticados exigem mais conhecimento", explica Cris.

O investimento na Casa 408 foi de cerca de R$ 3 milhões, grande parte destinado à compra de equipamentos de ponta . Na cozinha aquário, pensada mais para a confeitaria, há ultracongelador, câmara de fermentação, laminadora de mesa, a temperadeira de chocolate e o forno de finalização. Já a segunda cozinha foi concebida para panificação e produção de massas, sendo equipada com uma amassadeira portuguesa e uma Mamy italiana, equipamento que custa R$ 45 mil, e simula o movimento das mãos humanas durante a sova do pão. "Temos o que há de mais moderno", afirma Cris. Os pacotes para locar alguma das áreas do coworking são personalizáveis e divididos em básico, intermediário e premium. "Não temos um modelo padrão. A pessoa pode locar os espaços separados ou juntos. No básico, incluímos o mínimo dentro da cozinha que é o fogão, forno, geladeira, bancadas, eletrodomésticos mais simples e os utensílios básicos. No intermediário, tem mais um forno e, no premium, inclui tudo", explica Cris sobre os equipamentos. Os valores partem de R$ 130,00 e o aluguel mínimo é de três horas.

Operando há pouco mais de uma semana, ela relata que a demanda principal, até o momento, foi de amadores e de empresas, que realizaram no espaço momentos de formação e integração de equipe com competições gastronômicas.

Outra inspiração europeia no espaço é um loft, construído em cima de uma das cozinhas, pensado para servir de hospedagem para chefs internacionais que visitarem o coworking. "Na Europa, quando tu fazes um curso, eles te dão comida e alojamento. E aí pensei nisso para receber um chef do exterior que venha trabalhar na casa e não tenha onde se hospedar", explica sobre o local, que conta com uma sala de estar, quarto e banheiro privativo. Cris ainda não descarte colocar o loft em plataformas de aluguel para quem queira viver uma experiência imersiva na gastronomia. A Casa 408 (@sigacasa408) opera das 9h às 18h, com possibilidade de abrir 24h dependendo da necessidade.