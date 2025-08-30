Calor, movimento intenso e retomada do Trensurb marcam abertura da 48ª Expointer

O primeiro dia da Expointer foi marcado por calor, aglomeração e filas nos principais espaços do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. No início da tarde deste sábado (30), um termômetro chegou a registrar 35ºC no parque, reforçando a sensação de abafamento enfrentada pelos visitantes. Apesar disso, o clima foi de celebração, especialmente no Pavilhão da Agricultura Familiar, tradicionalmente o mais procurado da feira.

Neste ano, o retorno integral da operação do Trensurb foi decisivo para atrair mais público logo na abertura, segundo expositores e visitantes. Em 2024, após a enchente, o sistema ferroviário funcionava de forma parcial, o que dificultava o deslocamento até Esteio. Agora, com mais horários e intervalos menores, o acesso ao parque ficou mais simples.

A movimentação surpreendeu até mesmo quem frequenta o evento há anos. “Viemos de Porto Alegre de Trensurb porque é muito mais prático, especialmente em um dia tão movimentado como hoje. Ano passado a operação ainda não estava completa, então não conseguimos. Agora está funcionando normalmente e isso faz toda a diferença”, contou a professora Márcia Silva, 42 anos, acompanhada do marido e do filho.

O engenheiro civil Diego Fernández, 39 anos, uruguaio que vive em Porto Alegre há quatro anos, chegou de carro com a família logo cedo na tentativa de evitar congestionamentos, mas não obteve sucesso. "Gosto de vir porque me lembra as feiras agropecuárias do meu país. É uma chance de mostrar às crianças um pouco das minhas origens e, ao mesmo tempo, vivermos a tradição gaúcha. Essa mistura é o que mais me encanta. O trânsito na chegada, porém, quase me fez desistir", conta, rindo, em portunhol.

Outro visitante, o aposentado José Alberto, 58 anos, também destacou que a normalização do Trensurb foi fundamental para a experiência deste ano. “Está tudo funcionando, o que facilita bastante para chegar até o parque”, disse, ao lado da família de Viamão. Nas mãos, carregava duas sacolas - uma com queijos e salame e outra com mel.

estacionamentos do parque já estavam lotados às 11h. O Trensurb, apontado pelos organizadores como a melhor forma de chegar à Expointer e elogiado por visitantes, mostrou-se ainda mais necessário neste sábado: segundo a Polícia Rodoviária Federal, os

Feira da Agricultura Familiar foi o local mais procurado pelos visitantes Tânia Meinerz/JC

Vendedores comemoram movimento

energia elétrica instável chegou a preocupar expositores Ele comemorou o sucesso da novidade deste ano: o “Chopp Morango do Amor”, inspirado em uma tendência da internet, que superou as vendas do pilsen e da IPA. No Pavilhão da Agricultura Familiar, a. Problema já registrado em 2024, as quedas de luz voltaram a ocorrer neste sábado. “Das 11h até umas 14h ficamos sem luz, mas depois normalizou. Apesar disso, o primeiro dia está maravilhoso”, afirmou Cleverton Ferigollo, expositor proprietário da Vinícola Ferigollo e da Topa Beer.: o “Chopp Morango do Amor”, inspirado em uma tendência da internet, que superou as vendas do pilsen e da IPA.

Para ele, o funcionamento pleno do Trensurb explica o aumento no consumo: “Quem mais compra no nosso pavilhão é o pessoal que não tem carro. Então, quando o trem funciona, mais gente chega e isso movimenta nossas vendas”, explica.

Janete Schewede, da Cooperativa da Produção dos Agricultores Familiares de Sarandi, relatou que a procura pelos embutidos tem sido maior que nos anos anteriores. “A banca está muito movimentada e percebemos um aumento do público. Esse pavilhão começou pequeno e hoje reúne dezenas de agroindústrias. É notável aqui na Região Metropolitana o interesse das pessoas por salames e afins, mas isso só aumenta ano após ano”, conta.

Já no Pavilhão do Artesanato Gaúcho, outro espaço popular da Feira, o cuteleiro Jeferson Fabrício Schimidt participava pela primeira vez. “Está sendo muito bom. O movimento é intenso e as vendas superaram as expectativas logo neste início”.

Atrações

Memorial do Queijo Gaúcho, que será inaugurado oficialmente na quinta-feira (4). O espaço faz parte da programação da Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do RS (Apil). Entre as atrações que chamam a atenção neste ano está um queijo gigante, exposto no, que será inaugurado oficialmente na quinta-feira (4). O espaço faz parte da programação da Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do RS (Apil).

Mesmo sem divulgação oficial das parciais de público, tanto visitantes quanto expositores concordam em um ponto: a abertura da 48ª Expointer reuniu mais pessoas do que em anos anteriores, transformando o primeiro sábado em um retrato da expectativa de uma feira aquecida, pelo sol e pelo povo gaúcho.