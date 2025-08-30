Estacionamentos da Expointer estão lotados; PRF recomenda uso do Trensurb

O primeiro dia da 48ª Expointer segue com movimento intenso em Esteio. Desde as 11h deste sábado (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que todos os estacionamentos do Parque Assis Brasil destinados a visitantes estão lotados. A recomendação do órgão é que o público evite ir de carro, já que novos veículos serão barrados de acessar os portões do parque até que haja novos espaços.

Segundo a PRF, insistir no deslocamento de carro até a Expointer pode agravar ainda mais o trânsito na BR-116 e nas vias do entorno. “Se mais veículos vierem, não terão onde estacionar e formarão filas, ampliando congestionamentos já existentes”, alerta o chefe da delegacia da PRF em Porto Alegre, José Antônio Quadros. O cenário ocorre mesmo após a abertura de 500 novas vagas de estacionamento na edição deste ano.

Como alternativa, a orientação é que os visitantes utilizem o Trensurb, que está operando em plena capacidade durante a feira. Entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, os trens circulam das 5h às 23h em todas as estações, do Mercado Público, em Porto Alegre, até Novo Hamburgo. Nos horários de maior movimento, o intervalo entre viagens foi reduzido de dez para oito minutos, para atender à demanda de público.

A passagem custa R$ 5,00, e o desembarque deve ser feito na estação Esteio. De lá, basta atravessar a passarela para ter acesso direto ao portão 2 do Parque Assis Brasil, exclusivo para pedestres.

Com expectativa de receber milhares de pessoas até o próximo fim de semana, a Expointer deve manter a pressão sobre a mobilidade na Região Metropolitana. O evento ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro, das 8h às 20h, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.