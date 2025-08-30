Maior monumento de queijo no Brasil será inaugurado na Expointer

Chama a atenção, neste ano, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, um queijo gigante. Ele integra o Memorial do Queijo Gaúcho, que será inaugurado na próxima quinta-feira (4), durante a 48ª Expointer, no espaço da Associação das Pequenas e Médias Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul (Apil).

LEIA TAMBÉM: Tentativa de expositores entrarem em portões errados seria culpa de congestionamento na Expointer

Conforme a associação, será um local permanente de valorização da história, da cultura e da tradição queijeira do Estado e do Brasil. A peça imponente mede 14,91 metros de altura e 9,16 metros de largura.

Gabriela Brustolin, coordenadora de Marketing da Apil, explica que, mesmo com a inauguração marcada para quinta, às 16h, já será possível visitar o memorial a partir de terça-feira (2).

A escultura, símbolo de excelência e grandeza, também entra na disputa pelo recorde mundial. O projeto é viabilizado pelo Pró-Cultura RS – Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

A Apil responde pelo processamento de 60% da produção de queijos do Rio Grande do Sul e de 20% de todo leite produzido no Estado. Espera-se que a nova atração gere movimento no Parque de Exposições Assis Brasil durante o ano todo.