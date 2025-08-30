Tentativa de expositores entrarem em portões errados seria culpa de congestionamento na Expointer

A abertura da 48ª Expointer, neste sábado (30), foi marcada por congestionamento na BR-116 em direção ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Logo após a abertura dos portões, entre 8h e 9h, o fluxo de veículos foi intenso, e muitos visitantes não conseguiram acompanhar de perto o ato simbólico de início da feira. A causa, no entanto, foi uma mera casualidade, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF): diversos expositores tentaram entrar pelo portão errado.

Apesar da expectativa de que a conclusão dos viadutos da BR-116, inaugurados em maio, reduziria os engarrafamentos históricos na região, a movimentação de hoje mostrou que os problemas não foram totalmente eliminados. Parte da equipe do Jornal do Comércio, por exemplo, ficou cerca de uma hora parada na subida de um dos viadutos.

De acordo com a PRF, o congestionamento mais grave ocorreu por volta das 8h30min, quando diversos expositores tentaram acessar o parque pelo Portão 10 sem possuírem a credencial exigida. A confusão bloqueou a via e gerou cerca de um quilômetro de lentidão na BR-116, no sentido Capital–Interior. O problema durou pouco mais de meia hora até que a situação fosse normalizada.

“Se não houvesse essa tranqueira específica, seria tudo perfeito, melhor que a encomenda. As obras mostraram que o fluxo melhorou muito”, avaliou o chefe da delegacia da PRF em Porto Alegre, José Antônio Quadros. Ele destacou que a BR-448 (Rodovia do Parque) não apresentou qualquer problema e que a expectativa é de melhora nos próximos dias, à medida que os frequentadores se acostumarem com a sinalização e os acessos.

Organização reforça uso do Trensurb

A assessoria de comunicação do Parque Assis Brasil reconheceu que o grande público historicamente provoca trânsito nos acessos à feira, mas ressaltou que neste ano todas as entradas estão sinalizadas e contam com acompanhamento da PRF e de outros órgãos de segurança. “A Expointer sempre reúne grande público, então é esperado esse grande fluxo de veículos. O que reforçamos é que as pessoas utilizem o Trensurb, que tem estação em frente ao Parque, com fácil acesso ao portão 2 de pedestres”, informou em nota.

Desde as 11h, todos os estacionamentos destinados a visitantes estão lotados. A recomendação da PRF é que os frequentadores evitem ir de carro até Esteio, já que novos veículos estão sendo barrados de acessar os portões até que haja liberação de vagas.

Como chegar ao parque

Carro:

De Porto Alegre para Esteio

Portões 1 a 3 : pela BR-116, pista lateral; ou pela BR-448 até o fim, retorno em Sapucaia e acesso pela Av. Independência.

Portões 4 a 11 : pela BR-116, pista lateral, entrada pela Av. Celina Chaves Kroeff.

Portões 13 a 17: pela BR-448, trevo do km 4, Av. Cezar Antônio Bettanin.

Do Vale do Sinos para Esteio

Portões 1 a 3 : acesso pela BR-116 até a Av. Independência.

Portões 4 a 11 : pela BR-116 até a Av. Celina Chaves Kroeff.

Portões 13 a 17: pela BR-116, saída para Av. Independência e depois Av. Cezar Antônio Bettanin.

Trensurb:

Trens operam das 5h às 23h, diariamente, entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. Para acessar o parque, basta desembarcar na estação Esteio, atravessar a passarela e entrar pelo portão 2.