Publicada em 30 de Agosto de 2025 às 13:39

Pavilhão da Agricultura Familiar registra quedas de luz na Expointer

Ao circular pela Agricultura Familiar, é possível ver a luz piscando e um dos lados às escuras

Ao circular pela Agricultura Familiar, é possível ver a luz piscando e um dos lados às escuras

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Problema que também ocorreu em 2024, o Pavilhão da Agricultura Familiar tem registrado quedas de energia ao longo deste primeiro dia da 48ª Expointer. Ao circular pelo local, é possível ver a luz piscando e um dos lados às escuras.
A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Agricultura, responsável pela Expointer, reconhece a situação. “Tivemos um problema num transformador, mas as equipes já estão trabalhando para normalizar”, afirma a comunicação do órgão.

