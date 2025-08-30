Pavilhão da Agricultura Familiar registra quedas de luz na Expointer

Problema que também ocorreu em 2024, o Pavilhão da Agricultura Familiar tem registrado quedas de energia ao longo deste primeiro dia da 48ª Expointer. Ao circular pelo local, é possível ver a luz piscando e um dos lados às escuras.

A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Agricultura, responsável pela Expointer, reconhece a situação. “Tivemos um problema num transformador, mas as equipes já estão trabalhando para normalizar”, afirma a comunicação do órgão.