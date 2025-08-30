Acessos com plásticos e proteção com telas marcam volta do Pavilhão das Aves à Expointer

O Pavilhão dos Pequenos Animais da Expointer, em Esteio, voltou a receber aves após dois anos sem a presença dos animais devido à Gripe Aviária, mas de uma forma diferente. O local agora tem proteção dupla com cortinas plásticas e telamento total.

“Não pode entrar nenhum pássaro aqui dentro por causa da gripe”, explica o produtor de Santa Vitória do Palmar, Mário Vargas.

Ele ressalta que o retorno das aves só foi possível na 48ª edição da feira agropecuária graças a esses protocolos. “Está tudo telado e os acessos estão bem protegidos”, repete. Antes dos episódios de Gripe Aviária, o local não tinha essas proteções. A expectativa de Vargas é de bons negócios.