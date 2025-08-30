Oktoberfest de Igrejinha projeta 200 mil visitantes e anuncia novidades na Expointer

A 36ª Oktoberfest de Igrejinha marcou presença neste sábado (30) na Casa do Jornal do Comércio, na Expointer, para divulgar a programação da festa, que acontece entre os dias 17 e 26 de outubro. A comitiva foi recebida pelo presidente do JC, Giovanni Tumelero, e apresentou as novidades da edição deste ano, que deve atrair em torno de 200 mil visitantes ao Parque da Oktoberfest, no Vale do Paranhana.

O presidente da festa, Falcon Jost, destacou o caráter comunitário do evento, considerado a maior festa do tipo no Brasil. “Somos 3 mil voluntários que trabalham de forma gratuita em prol da comunidade. Todo o resultado é revertido para hospitais, escolas e segurança em Igrejinha. No ano passado, repassamos R$ 2,6 milhões”, afirmou.

A programação de 2025 terá mais de 70 atrações distribuídas em seis palcos - um a mais do que em 2024, com a criação do multipalco, voltado para bandas locais de pop rock e pagode. Os shows nacionais também seguem como chamariz, com apresentações de Lauana Prado (no dia 17), Reação em Cadeia (18), Zé Neto e Cristiano (19), Israel & Rodolffo (24), Nenhum de Nós (25) e Menos é Mais (26).

Além disso, haverá espaço para atividades temáticas: terça-feira destinada a pessoas com deficiência e inclusão, quarta para crianças, quinta para idosos, além de um stand-up do Guri de Uruguaiana. “É algo que a pessoa vai visitar, se divertir e, ao mesmo tempo, estará contribuindo com a comunidade”, resumiu Jost.

Os ingressos têm preços populares: a partir de R$ 25,00 nos sábados e de R$ 36,00 nas sextas e domingos, com opções de camarotes e áreas especiais. “Queremos que todos se sintam convidados”, reforçou o presidente.

A comitiva que visitou a Expointer foi formada pelo casal-presidente Falcon e Alana Jost, pelo casal vice-presidente Aline Hess e Tiago Rech, pela rainha Isadora Lauck, pelas princesas Isadora Roth e Andressa Boff, além da bandinha típica, responsável pela trilha sonora da visita.