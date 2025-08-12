Depois de reunião, Grêmio renova votos de confiança em Mano Menezes

Depois do presidente Alberto Guerra dar entrevista dizendo que não havia planejado o que fazer após uma derrota para o Sport, por não acreditar que o resultado era possível, o dirigente deu um novo voto de confiança no trabalho do técnico atual. Guerra não participou da coletiva após a partida do último domingo (10), porque pegou um voo para o Rio de Janeiro, onde participou de evento da CBF para discutir a implementação do Fair Play coletivo. Na ocasião, o vice, Alexandre Rossato, explicou que a manutenção da comissão técnica se dava pela crença no trabalho dos profissionais.

LEIA TAMBÉM: Ancelotti convoca seleção para últimos jogos das Eliminatórias no dia 25 de agosto



Nesta terça (12), técnico e presidente se reuniram para definir o futuro da equipe. O encontro ocorreu depois dos envolvidos darem declarações que deixavam dúvidas se acompanhavam a convicção de Rossato. Agora, com o comando na mesma página, o Tricolor volta seu foco para o confronto contra o Atlético-MG. O confronto do próximo domingo é visto como decisivo para a recuperação do time no Campeonato Brasileiro.



As mudanças no Tricolor ficaram por conta das saídas. O clube anunciou a rescisão do meio-campista Nathan depois das partes chegarem a um acordo. Em 2023, ano em que chegou a Porto Alegre, o atleta atuou consistentemente na equipe a época comandada por Renato Portaluppi. Nos anos seguintes, foi perdendo espaço. Na última temporada atuou apenas em quatro oportunidades, duas com Quinteros e duas com Mano. O jogador tinha vínculo até o fim deste ano. O volante Carballo, que havia retornado de empréstimo junto ao New York Red Bulls, na MLS, está próximo de retornar aos Estados Unidos. A direção afirmou que o volante tem um empréstimo bem encaminhado com um clube norte americano, mas não revelou qual. Nesta terça (12),. O encontro ocorreu depois dos envolvidos darem declarações que deixavam dúvidas se acompanhavam a convicção de Rossato. Agora, com o comando na mesma página, o Tricolor volta seu foco para o confronto contra o Atlético-MG. O confronto do próximo domingo é visto como decisivo para a recuperação do time no Campeonato Brasileiro.As mudanças no Tricolor ficaram por conta das saídas. Odepois das partes chegarem a um acordo. Em 2023, ano em que chegou a Porto Alegre, o atleta atuou consistentemente na equipe a época comandada por Renato Portaluppi. Nos anos seguintes, foi perdendo espaço. Na última temporada atuou apenas em quatro oportunidades, duas com Quinteros e duas com Mano. O jogador tinha vínculo até o fim deste ano. O volante Carballo, que havia retornado de empréstimo junto ao New York Red Bulls, na MLS, está próximo de retornar aos Estados Unidos. A direção afirmou que o volante tem um empréstimo bem encaminhado com um clube norte americano, mas não revelou qual.