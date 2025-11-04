Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando consolidar uma vaga na Sul-Americana, o Grêmio recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (5), às 20h, na Arena, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor contará com a volta de Kannemann na zaga, que esteve fora do confronto contra o Corinthians na última rodada. Além dele, o lateral-esquerdo Marlon poderá jogar contra a Raposa - ele havia ficado de fora do jogo do primeiro turno devido a uma cláusula no seu empréstimo, que obrigava o Grêmio a pagar R$ 1,5 milhão para tê-lo em campo.

Intercalando vitórias e derrotas nas últimas rodadas, o Imortal tenta voltar a vencer depois de ter sido batido pelo Corinthians por 2 a 0, fora de casa. Apesar de estar na 11ª colocação do Brasileirão, a situação da equipe comandada por Mano Menezes não é tão tranquila. Com 39 pontos, o clube está a oito do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, mesma distância para o Fluminense, primeiro time no G7 e vê o sonho da Libertadores mais distante.

Já o Cabuloso vive um bom momento na liga nacional. É terceiro colocado na tabela com 60 pontos e ainda sonha com o título do campeonato. Estando a cinco pontos do líder Palmeiras, que possui um jogo a menos disputado, a equipe mineira ainda conta com a volta da zaga titular Fabrício Bruno e Villalba, que ficaram de fora na última rodada em que o time de Leonardo Jardim venceu o Vitória por 3 a 1.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur e Edenilson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Cruzeiro - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Arroyo, Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.



Arbitragem - Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Brigida Cirilo Ferreira (AL). O VAR é Caio Max Augusto Vieira (GO).

SERVIÇO GRÊMIO X CRUZEIRO

Local : Arena do Grêmio, Porto Alegre-RS;

Transmissão : Premiere;

Data e Hora : Quarta-feira (5), às 20h.