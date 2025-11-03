Com reajuste no preço dos ingressos, Grêmio prepara o time para o confronto diante do Cruzeiro

No duelo que definiria o rumo do Grêmio no Campeonato Brasileiro, a equipe treinada por Mano Menezes viajou até São Paulo e saiu derrotada por 2 a 0 pelo Corinthians na Neo Química Arena, em partida válida pela 31ª rodada. Com apenas 2% de chance de se classificar para a Libertadores, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Tricolor precisaria de um milagre, já que está a oito pontos do Fluminense, primeiro time no G7. Agora, o grupo inicia a preparação para o confronto contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (05), às 20h, na Arena.

Durante a coletiva pós-jogo, Mano evitou criar projeções para a equipe. O discurso é para não criar expectativas e pensar jogo a jogo. Além disso, o treinador ainda comentou que “acredita no que estão construindo e que essa é a chave para a superação".

A notícia positiva para o técnico é o lateral-esquerdo Marlon. O jogador foi liberado pela equipe mineira e poderá atuar na partida desta quarta sem custos para o clube. Ele está emprestado pela Raposa até o final do ano, mas já atingiu os 25 jogos necessários para ativar a cláusula de compra pelo Tricolor - € 3,5 milhões (R$ 21,6 milhões).