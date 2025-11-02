Grêmio erra em momentos decisivos e perde de 2 a 0 para o Corinthians em São Paulo

Em duelo importante na disputa por uma vaga para a Sul-Americana, o Grêmio foi até a Neo Química Arena visitar o Corinthians e perdeu pelo placar de 2 a 0, neste domingo (2), em jogo válido pela 31ª rodada. Com a derrota, o tricolor se vê cada vez mais afastado do G7 e uma vaga para a Libertadores parece impossível.

Com o objetivo de manter o tabu na casa do adversário, os minutos iniciais foram bastante estudados pelas equipes. Sem grandes chances ou finalizações de ambos os lados, o Grêmio apostava na sua velocidade e na qualidade de passe do Arthur. Os donos da casa, por outro lado, pressionavam a todo momento para ter a bola e controlavam o jogo da sua maneira.

A estratégia do Timão funcionou. Após uma defesaça de Volpi na cabeçada de Yuri Alberto, o goleiro gremista se transformou em vilão. No escanteio seguinte, ele perdeu o tempo da bola e Gustavo Henrique apenas a empurrou pro fundo da rede e abriu o placar para os donos da casa.

O gol mudou a estratégia dos gremistas. Controlando mais as ações do jogo, Hugo Souza sujou o uniforme em um belo chute do belga Amuzu, principal valência ofensiva do Tricolor. Os minutos finais da primeira etapa foram inversos aos iniciais, com os visitantes controlando a posse e os corintianos apostando no contra-ataque.

Sem alterações na volta do intervalo de ambos os lados, o começo do segundo tempo foi igual ao final do primeiro: o Grêmio detinha a posse de bola, mas não conseguia transformá-la em grandes chances.

Durante cerca de metade da etapa final, as equipes pouco fizeram os goleiros trabalharem, em especial devido aos muitos passes errados no terço final. Com o relógio contra, o nervosismo parece tomar conta dos jogadores em campo. Volpi se tornava o personagem gremista da partida, fazendo grandes defesas e salvando o tricolor.

O cenário era ruim, e conseguiu piorar aos 33mins , com pênalti marcado por Davi Lacerda em um toque de mão do Dodi. Memphis Depay cobrou com maestria, tirando o goleiro gremista da foto e ampliando para o Timão.

Verdade que o Grêmio seguiu tentando buscar algo melhor na partida, mas o time da casa manteve uma postura defensiva firme e não deu muita chance aos visitantes. André Henrique ainda acertou a trave, já nos descontos do segundo tempo, mas não foi suficiente para tirar o zero gremista do placar.

Com a derrota, o Grêmio termina a rodada na 11ª posição na tabela, ainda na zona de classificação da Sul-Americana. O próximo compromisso do time de Mano é contra o Cruzeiro na Arena, quarta-feira (5), às 20h.

Corinthians (2) - Hugo Souza; João Pedro, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon (Charles), Carillo (Ryan), Matheus Bidu (Hugo) e Rodrigo Garro (Dieguinho); Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior

Grêmio (0) - Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Cuéllar), Arthur, Alysson (Pavón), Edenilson (Cristaldo) e Amuzu (Kike Oliveira); Carlos Vinícius (André Henrique). Técnico: Mano Menezes.