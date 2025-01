Santos retoma negociação por atacante sueco; Grêmio deve desistir do atleta

O Santos voltou a negociar a contratação do atacante Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia. Ele é filho de mãe brasileira. O Peixe tenta convencer o clube grego, que faz jogo duro para liberar o jogador. A pedida é de cerca de 6 milhões de euros (R$ 37 milhões) pelo atleta, com pagamento parcelado. A negociação havia esfriado, mas agora voltou a avançar. O Santos, porém, está cauteloso. As tratativas começaram em dezembro.

O Grêmio deve desistir do atacante. O clube gaúcho entende que o AEK pede muito. Eliasson é muito bem avaliado pelos analistas de mercado do Peixe e teve o aval do técnico Pedro Caixinha. Canhoto, o sueco é o ponta direita de pé trocado que Caixinha procura no mercado. O técnico vê poucas opções para essa função no elenco.

Em Porto Alegre, no entanto, a busca por um atacante de lado segue a todo vapor. O técnico gremista Gustavo Quinteros deixou claro que o clube busca com urgência um jogador para a posição. Eliasson foi o primeiro nome a ganhar força nos bastidores, mas custaria o restante da verba de transferências dos gaúchos, que tinham R$ 50 milhões e gastaram R$ 12 milhões no lateral-direito João Lucas, junto ao próprio Santos.