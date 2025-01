Grêmio se reapresenta no CT com muitas saídas e nem tantas chegadas

Começou 2025. Nesta terça-feira (8), os atletas do Grêmio se reapresentaram para os protocolares exames da pré-temporada. O Tricolor, contudo, iniciou as atividades no CT Luiz Carvalho com uma cara diferente. Após o final da decepcionante da temporada de 2024, a clube entendeu que precisava de mudanças. Dito e feito. A lista de dispensas do final do ano foi extensa, superando as duas dezenas.

Em contrapartida, muitas das gavetas abertas ainda não foram fechadas, especialmente nos gramados. A direção, diante disso, segue no mercado procurando repor as peças perdidas. O nome especulado recentemente é o volante Cuellar, atualmente no Al-Shabab. Aos 32 anos, o jogador com passagem pelo Flamengo, no Brasil, já foi alvo do rival dois anos atrás.

Para suceder Renato Portaluppi na casamata, Gustavo Quinteros, técnico boliviano de 59 anos, foi o escolhido para liderar o elenco gremista dentro das quatro linhas. Já no departamento de futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto assumiram os cargos de vice-presidente e diretor, respectivamente. As coisas tornam-se mais alarmantes quando olhamos para o plantel tricolor, que só recebeu o lateral-direito João Lucas como reforço para a próxima temporada.

O número de saídas, por sua vez, é destoante com a informação anterior. Só dos nomes de maior peso, cinco atletas deixaram o time gaúcho nesta janela: Rodrigo Caio, Reinaldo, Soteldo, Diego Costa e o ídolo Geromel, que se aposentou. Somando ainda o zagueiro Kannemann, que precisou realizar uma cirurgia, na lista, o Grêmio se reapresentou nesta terça-feira com o grupo de jogadores ainda em aberto. Como agravante, o time pode ainda perder Villasanti e Cristaldo, assediados por outros clubes.