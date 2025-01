Às vésperas do retorno, Grêmio anuncia acordo com o lateral João Lucas

Um dia antes da reapresentação, o Tricolor decidiu presentar seu torcedor com boas novas. Na manhã desta terça-feira (07), o primeiro reforço da temporada foi anunciado pelo Tricolor. Trata-se de João Lucas, lateral-direito pertencente ao Santos que, no entanto, atuou no Juventude por empréstimo em 2024. O atleta não teve seu contrato oficializado, apenas seu acordo com o Tricolor divulgado. De acordo com a nota publicada pelo clube, o defensor vestirá as cores do clube gaúcho por três anos.

João Lucas, apesar da pouca idade, tem um currículo recheado. O lateral de 26 anos passou por expoentes do futebol brasileiro, como o Flamengo (2019 até 2021), Cuiabá (2021 até 2022), Santos (2023) e Juventude (2024). Foi em terras cariocas, no entanto, que conquistou as maiores glórias da sua carreira. O atleta, mesmo que reserva do estrelado elenco flamenguista, participou do título da Conmebol Libertadores (2019), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e Recopa Sul-Americana (2020).

No alviverde gaúcho, por sua vez o jogador foi um dos destaques da equipe. Tendo atuado em 49 jogos, João anotou dois gols e deu sete assistências aos seus companheiros ano passado. O Grêmio informou que o profissional já se encontra em Porto Alegre e passa pelos exames médicos a fim de cumprir os protocolos necessários para o seu anúncio.