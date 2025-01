'Busco dinâmica e intensidade', diz Quinteros em apresentação

Na tarde desta segunda-feira (06), Gustavo Quinteros foi apresentado em coletiva de imprensa no CT Luiz Carvalho. Na ocasião, o técnico discorreu sobre seus planos, expectativas e objetivos ao assumir o Grêmio nesse início de ciclo. "Estamos procurando jogadores que entreguem dinâmica e intensidade", afirmou o boliviano na lata. Durante a entrevista, o comandante foi acompanhado pelo vice de futebol, Alexandre Rossato, e pelo diretor de futebol, Guto Peixoto, porém nenhum deles se manifestou. O treinador dará início a pré-temporada do Tricolor nesta quarta-feira.

No decorrer do seu relato, o líder enfatizou suas grandes ambições e a sua satisfação por estar em Porto Alegre. "Montar um time competitivo e buscar o título do Campeonato Gaúcho". Pelas palavras do mais novo chefe da casamata, as metas estão bem definidas em sua cabeça. Além disso, o argentino naturalizado boliviano afirmou que trabalhar na terra canarinho é um anseio de longa data. "O Brasil sempre foi um objetivo para mim profissionalmente", alegou.