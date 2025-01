Grêmio anuncia novo preparador de goleiros; Gustavo Quinteros chega a Porto Alegre

Às vésperas da reapresentação oficial para a temporada 2025, marcada para a próxima quarta-feira (8), o Grêmio ainda não anunciou reforços para o elenco, mas mantém o foco no fortalecimento de sua comissão técnica. A novidade da vez é a contratação do preparador de goleiros Mateus Famer, que estava no Vasco.

Quem desembarcou neste domingo (5), em Porto Alegre, foi o treinador Gustavo Quinteros. O comandante argentino chegou à Capital acompanhado de dois integrantes da comissão técnica, sendo um deles seu filho. Outros auxiliares já estão em solo gaúcho para dar início à pré-temporada nesta quarta-feira (8).

Com 12 anos de experiência nas categorias de base do Tricolor, ele retorna ao clube para assumir a vaga de Mauri Lima. No Rio de Janeiro, Famer foi responsável pelo treinamento de Léo Jardim, goleiro que se destacou individualmente e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2024.



O profissional tem formação na Pucrs em Educação Física, com especialização em Fisiologia de Alta Performance pela INADES. Iniciou sua carreira na Escola de Futebol do Grêmio em 2008, passando por todas as categorias até sair em 2020, quando estava à serviço da equipe Sub-20. Entre as conquistas está a Copa Santiago Juvenil em 2019 e o vice da Copa São Paulo em 2020.

Durante esse período, foi convocado em algumas oportunidades para a Seleção Brasileira Sub-17, sendo campeão Sul-Americano e da Copa do Mundo FIFA pela categoria em 2019, repetindo o feito no Sul-Americano em 2023.

Semana promete ser decisiva por atletas

No mercado de transferências, o Grêmio está próximo de concluir a contratação do lateral-direito João Lucas, ex-Juventude, e segue negociando com o atacante sueco Niclas Eliasson, do AEK Atenas da Grécia. Em relação às saídas, a permanência de Villasanti no clube pode ser definida nos próximos dias.

Isso porque o Palmeiras tem uma reunião agendada com o Fulham, da Inglaterra, para discutir Andreas Pereira já nesta segunda-feira (6). Caso o negócio com o meia brasileiro não avance, a equipe paulista deve intensificar as conversas para contratar o paraguaio.

O Grêmio, porém, deve seguir adotando uma postura firme para negociar o volante, solicitando pelo menos R$ 80 milhões — valor superior ao que o Verdão estaria disposto a investir inicialmente.