Grêmio termina a temporada com seis reforços de 2024 entre os titulares

Em uma temporada de altos e baixos, marcada por uma reta final conturbada pela briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Grêmio contratou 17 reforços ao longo das janelas de transferências e viu nomes se consolidando e apostas perdendo espaço. No total, foram quase R$ 90 milhões investidos. Entretanto, ainda há esperança em atletas que podem precisar de tempo para encontrar seu melhor futebol em Porto Alegre, como é o caso do jovem centroavante Arezo, de 22 anos, contratado em agosto, em meio à má fase da equipe.

Com o técnico Renato Portaluppi, que já não está mais à frente do time, seis reforços encerraram a temporada entre os titulares. Além deles, o meia Monsalve também figurou entre os onze em dado momento do Brasileirão e é uma das principais esperanças da equipe para as competições que estão por vir — perdeu espaço por “não conseguir jogar com Cristaldo”, nas palavras do antigo treinador.

No gol, Marchesín superou um início inseguro e conquistou o torcedor com boas atuações no segundo semestre, se estabelecendo como titular da posição e um dos líderes do grupo. Na linha defensiva, o buraco é mais embaixo. O Tricolor foi duramente criticado pela fragilidade deste sistema e visa uma reformulação para o ano que vem. Dos que chegaram em 2024, Jemerson é o único presente no onze inicial. Entretanto, o zagueiro, vindo do Atlético-MG, não convenceu e pode perder espaço para novas contratações.

No meio-campo, ao lado de Villasanti, capitão e destaque do time, Dodi cumpriu seu papel sem brilhantismo. O volante, comprado junto ao Santos, deve permanecer para compor o elenco e oferecer uma característica de marcação para jogos enroscados.

Por outro lado, o ataque foi um ponto positivo para os gremistas. Nas pontas, Aravena e Soteldo ganharam minutos e prestígio junto ao torcedor. O segundo, no entanto, estava emprestado junto ao Santos, com opção de compra fixada em cerca de R$ 30 milhões. Sem muito dinheiro no caixa, a direção tricolor ainda não se movimentou para garantir a permanência do venezuelano, que interessa o Cruzeiro e pode estar de saída. Outros nomes como Rafael Cabral, Du Queiroz e Galdino — atacante já estava no clube, mas foi comprado neste ano — também já deixaram a Capital.

No comando da linha de frente, o dinamarquês Braithwaite é o nome do ano na Arena. Chegando na janela de agosto, o centroavante se destacou pela personalidade forte e a resposta dentro de campo, contribuindo com gols e atuações participativas. Em 2025, a tendência é que o time do Grêmio, que espera uma reformulação, comece por Marchesín, Villasanti e Braithwaite.

Como foram os reforços do Grêmio em 2024:

Marchesín: 46 jogos, 48 gols sofridos, 16 jogos sem sofrer gols;

Caíque: 15 jogos, 16 gols sofridos, 5 jogos sem sofrer gols;

Rafael Cabral: 6 jogos, 8 gols sofridos, 2 jogos sem sofrer gols;

Jemerson: 24 jogos, 1 gol e nenhuma assistência;

Rodrigo Caio: 5 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência;

Mayk: 13 jogos, nenhum gol e 1 assistência;

Dodi: 58 jogos, nenhum gol e duas assistências;

Edenilson: 34 jogos, 1 gol e 1 assistência;

Du Queiroz: 28 jogos, nenhum gol e 1 assistência;

Monsalve: 21 jogos, 3 gols e 1 assistência;

Soteldo: 41 jogos, 7 gols e 3 assistências;

Aravena: 16 jogos, 2 gols e 2 assistências;

Pavón: 36 jogos, 5 gols e 6 assistências;

Galdino: 29 jogos, 3 gols e nenhuma assistência;

Braithwaite: 20 jogos, 8 gols e 2 assistências;

Diego Costa: 26 jogos, 8 gols e 5 assistências;

Arezo: 12 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência;

André Henrique: 11 jogos, 3 gols e 2 assistências.