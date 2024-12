Com as finanças apertadas, Inter é superado por concorrentes no mercado

Os valores no mercado assustam e a concorrência com os novos ricos do futebol brasileiro escancara a necessidade do Inter encontrar soluções criativas para se manter entre os protagonistas nas grandes competições. Classificado para a fase de grupos da Libertadores da América, o Colorado ainda não oficializou nenhuma saída que vá acarretar valores robustos para os cofres e também não anunciou reforços para 2025. É bem verdade que clubes como Flamengo e Botafogo também não, enquanto o Palmeiras, por outro lado, é o protagonista desta reta final de dezembro — fechou com Facundo Torres e Paulinho e está atrás de Andreas Ferreira.

LEIA MAIS: Inter termina a temporada com oito reforços de 2024 entre os titulares



O debate no Rio Grande do Sul é quanto à diferença do poder financeiro destes clubes em relação à dupla Gre-Nal. Com o Campeonato Gaúcho valendo o octa gremista, feito que apenas o Inter conseguiu na história do Estado, existe o clamor por novos reforços no Beira-Rio. Entretanto, os valores dos principais alvos do clube na janela vêm sendo um impasse. É o caso do meio-campista Erick, que interessava à direção e está de saída do Athletico-PR, rumo ao Bahia, SAF pertencente ao Grupo City.

As cifras da negociação giram em torno de 4,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 28,7 milhões na cotação atual). O montante é maior que o investimento alvirrubro no volante Thiago Maia, de 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões na cotação da época), a segunda maior contratação de 2024, em um ano de promessa da direção por altos investimentos, ao contrário do que está por vir.

Lucas Barbosa, atacante destaque do Juventude na temporada, interessava ao técnico Roger Machado, que o comandou no primeiro semestre, em Caxias do Sul. O atleta também não desembarca em Porto Alegre, já que está indo para o Bragantino, por 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões).

Oscar, sonho de consumo do torcedor que esperava a repatriação do meia que atuou pelo clube entre 2010 e 2012, irá para o São Paulo, seu clube formador, recebendo R$ 2 milhões mensais e 2 milhões de euros em luvas. O jogador iria receber valores astronômicos e atuaria na mesma posição do consolidado Alan Patrick.

Outro exemplo é o meia-direita Canobbio, que também pertence ao Furacão e está se transferindo para o Milan, da Itália, por 4 milhões de euros mais 2 milhões em metas. O uruguaio de 26 anos era cotado para ser o substituto de Wesley, que está a caminho do Krasnodar, da Rússia. Por enquanto, único valor no horizonte do departamento financeiro, com R$ 30 milhões por 50% de seus direitos federativos.

Com o clube precisando vender, como já informou o presidente Alessandro Barcellos, o atacante deve puxar a fila de saídas. Lucas Alario, que recebe um alto salário e é pouco aproveitado no comando do ataque, também esta fora dos planos. Já os defensores Vitão e Bruno Gomes, ainda sem confirmação de proposta, também devem ajudar a engordar os cofres, que esperam ansiosamente pela venda do jovem Gabriel Carvalho, alvo do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, disposto a investir aproximadamente 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) em sua contratação.