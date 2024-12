Inter termina a temporada com oito reforços de 2024 entre os titulares

Fechando 2024 com o time titular bem definido e um grupo sólido, o Inter se movimenta para vender jogadores e repor as saídas respeitando seus limites financeiros. Nesta temporada, o clube foi protagonista no mercado e abriu a carteira para montar o plantel. No total, foram aproximadamente R$ 80 milhões investidos em 16 contratações, sendo dois goleiros, seis defensores, cinco meio-campistas e três atacantes. Em 2025, sem o mesmo poder de compra, o Colorado deve ser bem menos participativos nas janelas de transferência.

Os mais caros foram Borré e Thiago Maia, por R$ 33,2 milhões e R$ 21,6 milhões, respectivamente. Ambos chegaram em março, mas só ficaram à disposição após o Campeonato Gaúcho, já que não foram inscritos a tempo.

Outro ponto que chama a atenção é a titularidade das caras novas no ano. Partindo do time ideal estabelecido pelo técnico Roger Machado, que chegou em agosto após a demissão de Eduardo Coudet, oito jogadores contratados neste ano se firmaram entre no onze inicial. Bruno Gomes, que veio para ser opção no meio-campo, virou lateral-direito com o novo comandante e se tornou o dono da posição, substituindo Bustos, que foi para o River Plate.

Na zaga, Rogel se confirmou como parceiro de Vitão, depois de Mercado lesionar o joelho. Já na lateral-esquerda, Bernabei desbancou Renê no segundo semestre em uma ascensão meteórica, somada à má fase do companheiro. O defensor argentino, agora, segue como incógnita para 2025, já que pertence ao Celtic, da Escócia, e estava emprestado ao Inter, que negocia sua compra junto aos europeus.

Do meio para frente, apenas o camisa 10 e capitão, Alan Patrick, já estava no clube em 2023. Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Wesley e Borré ganharam espaço já com Chacho — salvo exceção de Tabata, que veio em agosto — e seguiram no time com Roger.

Destes, Wesley já está de saída. O atacante surpreendeu em uma retomada da carreira após um ano conturbado vestindo as cores do Cruzeiro, foi o artilheiro da equipe no Brasileirão e está a caminho do Krasnodar, da Rússia. Ele foi comprado por R$ 10,8 milhões e sairá por cerca de R$ 60 milhões, dos quais o Colorado possui direito a 50%. Além dele, o goleiro Fabrício e o zagueiro Robert Renan, que também chegaram em 2024, já deixaram o Beira-Rio. Na lista de negociáveis, Alario e Hyoran são os mais cotados para sair.

Veja como foram os reforços do Inter em 2024:

Fabrício: dez jogos, oito gols sofridos, cinco jogos sem sofrer gol;

Ivan: um jogo, zero gols sofridos, um jogo sem sofrer gol;

Clayton Sampaio: oito jogos, zero gols e zero assistências;

Rogel: 15 jogos, zero gols e uma assistência;

Robert Renan: 32 jogos, zero gols e duas assistências;

Nathan: um jogo, zero gols e zero assistências;

Aguirre: um jogo, zero gols e zero assistências;

Bernabei: 25 jogos, três gols e cinco assistências;

Bruno Gomes: 43 jogos, dois gols e duas assistências;

Thiago Maia: 32 jogos, dois gols e quatro assistências;

Fernando: 31 jogos, um gol e zero assistências;

Hyoran: 21 jogos, um gol e duas assistências;

Bruno Tabata: 17 jogos, dois gols e três assistências;

Wesley: 48 jogos, 13 gols e duas assistências;

Alario: 36 jogos, cinco gols e zero assistências;

Borré: 29 jogos, onze gols e três assistências.