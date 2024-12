Inter e Adidas renovam até 2029; parceria fechará dez anos ao fim do contrato

A Adidas seguirá vestindo o Inter até, no mínimo, 2029. A marca esportiva alemã vem confeccionando os uniformes do Colorado desde 2020 e fechará dez anos de parceria ao final do novo contrato, que teve a renovação anunciada pelo clube nesta sexta-feira (20). Com diversas campanhas, como a da consciência negra e do outubro rosa, a marca já vestiu o torcedor de preto, rosa, vermelho, branco e mais, entre uniformes de jogo, treino e linhas de moda. O acordo de patrocínio abrange o futebol masculino, feminino e as categorias de base.

Confira na integra a nota do Inter

"Sport Club Internacional e adidas têm o orgulho de anunciar a renovação de sua parceria até a temporada de 2029. Este acordo reforça a união de duas instituições que compartilham uma história de conquistas e uma visão de inovação, conectando o Clube ainda mais à sua apaixonada torcida.

Desde 2020, o Inter veste as icônicas três listras da adidas.

Ao final do novo contrato, serão 10 anos de colaboração ininterrupta, marcados por uniformes memoráveis e campanhas que transcenderam o campo, reforçando a identidade do Clube e sua conexão com milhões de torcedores em todo o mundo. O novo acordo para o fornecimento de material esportivo abrange todas as categorias do Clube: futebol masculino, feminino e base.

Ao longo dos últimos anos, Inter e adidas criaram ações impactantes e inovadoras, incluindo:

• Camisa de Consciência Negra: uma celebração da diversidade e inclusão;

• Linha Originals: produtos focados no lifestyle da torcida e na cultura urbana;

• Fan Jersey: uniformes acessíveis que aproximam ainda mais o clube de seus fãs;

• Camisa Embarrada: projeto premiado que trouxe visibilidade e apoio às vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul em 2024.

O novo ciclo da parceria visa continuar inovando e ampliando o legado conjunto, com foco em:

• Sustentabilidade: desenvolvimento de produtos e práticas alinhados a um futuro mais sustentável;

• Engajamento Social: promoção de causas que fortaleçam a conexão entre clube, torcida e comunidade;

• Experiências Memoráveis: expansão do portfólio de produtos e campanhas que inspirem e celebrem a paixão Colorada.

'Ao longo de tantos anos de parceria, tivemos a oportunidade junto ao Internacional de ir muito além do lançamento dos uniformes, mas trabalhar em campanhas e ações conectadas com a essência do torcedor colorado, valorizando questões culturais, sociais e promovendo a diversidade e inclusão através do Clube e sua poderosa influência e representatividade. No próximo ciclo, queremos fortalecer ainda mais a parceria, expandindo o portfólio de produtos e mantendo essa conexão fundamental para além do esporte', destaca Olivier Gianina, diretor geral da adidas no Brasil.

Segundo Marcos Silveira, Diretor Executivo de Marketing e Receitas do Sport Club Internacional, 'a adidas tem sido mais do que uma parceira; ela se tornou parte da nossa identidade. Juntos, criamos momentos que marcaram a história do Clube e inspiraram nossa torcida. Esta renovação não é apenas um marco em nossa relação com a adidas, mas um reflexo da ambição e do compromisso que compartilhamos com nossa torcida. Juntos, construímos um legado que une tradição, inovação e impacto social, e estamos apenas começando. Este novo ciclo é uma oportunidade de expandir fronteiras, fortalecer laços com nossos torcedores e, acima de tudo, continuar levando o Inter ao mais alto nível, dentro e fora de campo'.

De acordo com Nelson Pires, Vice-Presidente de Marketing do Inter, 'a renovação é fruto do trabalho das equipes das duas empresas: Inter e adidas. Daqui para frente a parceria fica ainda melhor, com metas ambiciosas para ambos e com o objetivo de atender cada vez melhor nossos atletas e nossa torcida', ressalta."