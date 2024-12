Gabriel Carvalho atrai interesse de clube saudita e pode ser desafogo do Inter

Não é mistério que o Inter precisa vender. Trabalhando com um orçamento apertado e a necessidade de arrecadar ao menos R$ 160 milhões com a transferência de atletas, o Colorado tem uma proposta que pode resolver boa parte de sua meta. De olho no meio-campista Gabriel Carvalho, o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, estaria disposto a investir aproximadamente 22 milhões de euros (R$ 142 milhões) na contratação do jovem de 17 anos. Até o momento, no entanto, não há uma proposta oficial.

Trata-se de um respiro crucial nos cofres do clube, que enfrenta R$ 90 milhões de déficit após um ano conturbado pelas enchentes e lida com cerca de R$ 80 milhões de juros bancários anuais sobre as dívidas já existentes. Mesmo assim, o negócio não está garantido. Isso porque Carvalho é tratado como o principal nome do Celeiro de Ases nos últimos anos e pode se valorizar na disputa do Campeonato Gaúcho. Sem a possibilidade de saída antes de completar 18 anos, no dia 17 de agosto, o meia, caso negociado nas próximas semanas, só deixa Porto Alegre no meio do ano.

Detentor de 80% dos direitos do ativo, o Colorado ficaria com R$ 113 milhões, que se somam aos R$ 30 milhões da venda do atacante Wesley, que deve ser oficializado como reforço do Krasnodar, da Rússia, nos próximos dias. O valor total da negociação do camisa 21 com os russos é de R$ 60 milhões, mas o clube possui apenas 50% do passe.

Outros dois nomes que atraem interesse do mercado estrangeiro são Bruno Gomes e Vitão. O lateral-direito é alvo da Fiorentina, da Itália, e pode ser negociado por cifras altas após um final de temporada positivo. Já o zagueiro pode deixar o Colorado após uma transferência frustrada com o Real Bétis, da Espanha, em agosto. Agora, com tempo para aparar as arestas das negociações, Vitão pode até não parar em solo espanhol, mas é um dos favoritos para jogar no exterior.

Projetando tantas saídas, a gestão Alessandro Barcellos também trabalha com chegadas que agreguem, respeitando os limites orçamentários. A principal delas, no entanto, trata-se de uma manutenção: o lateral-esquerdo Bernabei, que esteve emprestado ao time gaúcho em 2024. Em negociação com o Celtic, da Escócia, o Inter tenta chegar a um acordo para baixar o valor do passe do argentino, que também atrai o interesse do Palmeiras.