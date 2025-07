Com gol no final do jogo, Inter empata com o Vasco no Beira-Rio

O Inter viu sua sequência de três vitórias consecutivas ser interrompida neste domingo (27) ao empatar em 1 a 1 com o Vasco, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rayan abriu o placar para os visitantes, e Carbonero deixou tudo igual aos 45 minutos do segundo tempo.

LEIA TAMBÉM: Grêmio perde para o Palmeiras no Allianz Parque

Do primeiro ao 35º minuto da primeira etapa, só deu Vasco no Beira-Rio. A equipe de Fernando Diniz dominou completamente o time de Roger Machado, impondo com facilidade sua proposta de pressão, posse de bola e triangulações. Enquanto os cariocas empilhavam chances com Vegetti, Paulo Henrique e David, os gaúchos mal conseguiam manter a posse de bola. Aos 29 minutos, Rochet já não pôde evitar: Rayan recebeu pela direita, invadiu a área e finalizou para abrir o placar.

O cenário só começou a mudar para o Inter quando Gustavo Prado arriscou um chute no ângulo e exigiu grande defesa de Léo Jardim, aos 36. A partir dali, os colorados passaram a criar: Clayton Sampaio, de cabeça, e Alan Patrick, em cobrança de falta, acertaram a trave, enquanto Borré também parou no goleiro. A reação não foi suficiente para evitar que o time fosse para o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, vida nova. Com Carbonero no lugar de Prado e uma postura bem diferente, o Inter assumiu o controle da partida e empilhou chances desperdiçadas. Na sequência: Wesley teve uma finalização salva em cima da linha, Bernabei parou no goleiro, Carbonero acertou a trave e, novamente, Wesley perdeu cara a cara com Léo Jardim.

O bombardeio colorado teve uma breve pausa aos 26 minutos, quando Vegetti chegou a balançar as redes para o Vasco - mas o gol foi anulado por impedimento. Após o susto, a pressão voltou. Do outro lado, o Vasco apostava na cera e foi punido aos 40: Léo Jardim levou o segundo cartão amarelo e acabou expulso.

Após minutos de reclamações por parte do Vasco, Carbonero empatou o jogo aos 45 do segundo tempo. O colombiano aproveitou rebote na entrada da área e finalizou rasteiro, sem chances para Daniel Fuzato. O gol chegou a empolgar a torcida colorada, que acreditou em uma virada relâmpago - mas não houve tempo para mais nada.

Com 21 pontos em 16 jogos disputados até o momento, o Inter permanece no meio da tabela, ocupando a 11ª colocação. O próximo desafio colorado será contra o Fluminense, às 21h30min de quarta-feira (30), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Inter (1) Rochet; Aguirre, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia e Bruno Henrique (Bruno Tabata); Gustavo Prado (Carbonero), Alan Patrick (Vitinho) e Wesley (Raykkonen); Borré. Técnico: Roger Machado.

Vasco (1) Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luis); Hugo Moura, Tchê Tchê (Luiz Gustavo) e Nuno Moreira (Daniel Fuzato); Rayan (Garré), Vegetti e David (Thiago Mendes). Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza.