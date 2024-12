Caixinha se aproxima ainda mais para ser o novo técnico do Grêmio

Vindo de um decepcionante ano, o Grêmio entende que a palavra para 2025 é mudança. Comissão técnica, diretoria e elenco. Nenhum setor deve escapar das reformulações pretendidas no clube, que já contabiliza uma longa lista de dispensas, dentro e fora de campo. As chegadas, por outro lado, são assunto delicado. Faltando duas semanas para a virada do ano, a direção ainda não anunciou o seu treinador para 2025, dependendo dele para alinhar as próximas contratações. As negociações com Pedro Caixinha, contudo, estão bem avançadas e informações dão conta que o anúncio do técnico português deve ser feito nos próximos dias.

O número de dispensas supera as duas dezenas. Olhando para a comissão técnica, a situação fica bem explícita. Para além de Renato Portaluppi, diversos peixes menores acompanharam o ídolo gremista em seu rompimento. Os auxiliares Alexandre Mendes, Marcelo Salles e Victor Hugo Signorelli não desempenham mais as suas funções. Ainda na alta-cúpula, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, deixou voluntariamente o seu cargo por motivações pessoais. Para além deles, o preparador de goleiros, o preparador físico e seus respectivos auxiliares também se tornaram carta fora do baralho.