'Desatenção no início' liga o alerta no Inter antes do duelo com o Fluminense

O Inter voltou aos treinos nesta segunda-feira (28) para se preparar para o primeiro jogo decisivo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. O empate contra o Vasco ligou o alerta no Beira-Rio. Segundo o técnico Roger Machado, o time entrou desatento contra o Vasco no último domingo. O resultado acabou com a sequência de 100% de aproveitamento do Colorado no Campeonato Brasileiro desde o retorno da pausa para o Mundial de Clubes.

Na coletiva pós-jogo, Roger admitiu que o Cruzmaltino poderia ter decidido o jogo já no primeiro tempo. "Diferente de nós, o Vasco entrou disputando essa partida. Eles poderiam ter determinado o placar final até os 30 minutos caso não tivessem desperdiçado as chances criadas", apontou o treinador. O comandante ainda garantiu que a desatenção ligou o alerta no clube e que o problema não vai se repetir na partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil, nesta quarta. "Para o próximo jogo, o torcedor pode esperar o Inter ligado, dos momentos decisivos", completou.

Tido como amuleto, Carbonero deve regressar ao time titular nesta quarta (30). Autor do gol de empate do último domingo, o colombiano começou no , mas entrou na etapa final para evitar a derrota. O time ainda não perdeu com o atacante em cambancopo. Nas 19 partidas em que atuou, foram 13 vitórias e seis terminaram em empate, um aproveitamento de 68%.

O Inter também definiu as saídas de Kaique Rocha e Matheus Dias nesta segunda (28). Ambos seguirão para o futebol português. Kaique retornou ao clube nesta temporada, mas apesar de ter sido relacionado diversas vezes, atuou por apenas 14 minutos contra o Brasil-Pel ainda no Gauchão. O zagueiro agora vai defender o Casa Pia. Já Matheus dias teve o retorno cogitado após o fim do empréstimo ao Nacional-POR, em junho. No entanto, os gaúchos acertaram a transferência em definitivo do volante por um milhão de euros.