Cobiçado pelo Nacional-URU, Alario fica perto de deixar o Inter ainda em 2024

Precisando fazer caixa e enxugar a folha salarial para 2025, o Inter está próximo de acertar a saída do atacante Lucas Alario, que chegou do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, sob grande expectativas no início do ano, mas não se firmou. Com vínculo válido até o final do próximo dezembro, o argentino de 32 anos está próximo do Nacional, do Uruguai, e pode ser anunciado nos próximos dias. Além do retorno esportivo aquém do esperado, o camisa 31 recebe um valor elevado e sua partida significa um alívio financeiro necessário.

A informação partiu do vice-presidente do clube uruguaio, Alex Saúl, em entrevista à Rádio Sport 890, de Montevidéu, na terça. O cartola garante que o jogador está próximo do Nacional. Existe, agora, a dúvida se o Colorado rescindirá em comum acordo com Alario ou exigirá uma compensação na venda, ainda que modesta.

Em Porto Alegre, o centroavante viveu seu melhor momento ao marcar um dos gols na vitória apertada por 3 a 2 sobre o Grêmio, no primeiro Gre-Nal da temporada. Naquela ocasião, ele saiu do banco de reservas e foi às redes em seu primeiro lance.

Ademais, no total, foram 36 jogos e cinco gols, sem anotar nenhuma assistência. Sua chegada, em janeiro, foi para jogar ao lado de Enner Valencia no esquema com dois atacantes do técnico Eduardo Coudet. Entretanto, após o desembarque de Borré para exercer o mesmo papel, Alario perdeu espaço e, durante as datas Fifa, quando os dois titulares serviam suas seleções, não aproveitou as oportunidades com a camisa vermelha.

Depois, com a chegada de Roger Machado, a situação piorou. O comandante joga com apenas uma referência no ataque e Valencia foi para o banco de reservas, deixando o argentino como terceira ou até quarta opção na hierarquia da posição, por conta da ascensão do jovem Ricardo Mathias, promovido ao profissional.