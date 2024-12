Sem debêntures, Barcellos aposta na venda de ativos para estancar a dívida do Inter

Em noite agitada no Conselho Deliberativo, a gestão Alessandro Barcellos viu o projeto das debêntures ser vetado pelos conselheiros do Inter, nesta segunda-feira (16), em um pleito apertado, com 161 votos contra e 159 a favor. Agora, a tendência é que o clube aperte ainda mais as contas e se veja obrigado a vender jogadores para estancar o sangramento decorrente da dívida, potencializada pelos juros bancários anuais. Este, ao menos, é o parecer do presidente colorado.

“É necessário enfrentarmos isso de uma outra forma. O remédio é mais amargo, não existe mágica no futebol. Ainda mais no momento que estamos vivendo, em um futebol competitivo do ponto de vista financeiro. O Plano B é buscar a redução de custos, a venda de atletas é necessária para que o clube sobreviva, e possamos pagar as contas que não foram pagas ao longo do ano, muitas delas por conta das enchentes”, explicou Barcellos, após a votação, em pronunciamento à imprensa.

Visando o alongamento da dívida para amenizar as taxas e ganhar fôlego para investimentos esportivos e, acima de tudo, a manutenção do grupo, a direção apostava no projeto das debêntures — são títulos de dívida que seriam adquiridos por investidores, com prazo de cinco anos para o clube quitar os valores, com mais um de carência e juros menores que os habituais — para arrecadar R$ 200 milhões na largada do ano.

Entretanto, a inclusão do estádio Beira-Rio como alienação fiduciária levou a votação ao Conselho, que rechaçou a proposta sob o argumento da oposição de que o clube poderia perder seu estádio se não honrasse o acordo. A gestão, por sua vez, afirmava que as duas primeiras garantias — receita de bilheteria e quadro social — seriam suficientes para manter o compromisso. Na semana passada, Barcellos já alertava para o clima político no Conselho do clube, que, segundo ele, desvirtua os debates mais técnicos.