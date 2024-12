Inter consulta Jhon Arias, que não deve ser negociado com o futebol brasileiro

Alvo do Inter na janela de transferências, Jhon Arias parece, acima de tudo, um sonho distante. O meia-direita do Fluminense seria uma alternativa a Wesley, que está a caminho do Krasnodar, da Rússia. Ainda nos estágios iniciais, o Colorado consultou os cariocas para saber sobre o atleta que, assim como o restante da equipe, passou por um ano conturbado no Rio de Janeiro. Entretanto, três fatores são determinantes para que o colombiano se afaste do Beira-Rio.

Primeiro, o jogador de 27 anos sonha em jogar na Europa e pode perder a oportunidade com o passar dos anos, tendo em vista que esse é um mercado que procura as jovens promessas na América do Sul. Além disso, ele tem contrato com o Tricolor das Laranjeiras até agosto de 2026, e a negociação exigiria uma compensação financeira que deve extrapolar os limites financeiros dos gaúchos.

Por fim, o presidente dos cariocas, Mario Bittencourt, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira (16) para falar sobre a próxima temporada e, ao ser perguntado sobre a situação de Arias, rechaçou uma negociação com um rival no futebol nacional.

"Vamos estar abertos a propostas que sejam boas pra ele sair em dezembro. Não temos nada de concreto no momento. O Arias é um jogador que olha muito para o projeto e para o que ele quer da carreira. O que eu posso afirmar é que pro Brasil eu não vendo. Ele tem contrato até agosto de 2026, recebeu proposta pra ficar mais quatro anos, e ainda está de pé", destacou o mandatário.