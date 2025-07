Inter x Vasco: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de vencer a sua primeira fora de casa no movimentado confronto com o Santos na Vila Belmiro, o Inter recebe o Vasco pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (27), às 18h30min, no Beira-Rio. O Colorado chega em alta para a partida, já que venceu seus últimos três confrontos e chegou a 10ª colocação, com 20 pontos. Já o Cruzmaltino vem de um empate e uma derrota, e ocupa a 16ª colocação, no limite da zona de rebaixamento.

A partida deve contar com o retorno de Gabriel Mercado aos campos. O zagueiro estava há 10 meses longe dos gramados desde que sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro de 2024. O argentino deve ser o substituto de Vitão, suspenso pelo terceiro cartão Amarelo.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter: Rochet; Aguirre, Mercado (Clayton Sampaio), Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Luiz Otávio, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Roger Machado.



Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Pithon; Jair, Tchê Tchê, Nuno Moreira, Rayan; David e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.



