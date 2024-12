Grêmio encerra negociação com Pedro Caixinha e está de volta ao mercado

Depois de encaminhar o acerto e se aproximar do anúncio de Pedro Caixinha como seu novo treinador, o Grêmio encerrou as negociações com o português, nesta segunda-feira (23), por conta de uma nova série de exigências por parte do staff do comandante. Na última quarta, as tratativas evoluíram ao ponto de faltar apenas a assinatura do contrato.

Entretanto, na sexta, a direção gremista foi pega de surpresa por novos pedidos, como a proteção da variação cambial, o aluguel de moradia em Porto Alegre e as passagens para a família do técnico, que viria com ele de Portugal. A situação foi contornada e, novamente, reinou o otimismo por um acerto.

A gota d’água, no entanto, ocorreu entre domingo e segunda, quando novas demandas foram solicitadas. O Tricolor, insatisfeito com a postura de Caixinha e sua equipe, se retirou da mesa e, agora, está de volta ao mercado atrás de um substituto para Renato Portaluppi. Com pressa para anunciar alguém antes do Natal, o Grêmio intensificou a procura e pretende oficializar a contratação do novo comandante até terça.

Já Caixinha, apesar do desacerto com os gaúchos, irá trabalhar no Brasil. Ele foi anunciado pelo Santos na tarde desta segunda, em uma reviravolta após o final de semana. Além do Peixe, o português também interessava o Atlético-MG.