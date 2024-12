Grêmio vence o Bahia nos pênaltis e conquista a Brasil Ladies Cup

Após uma semifinal marcada pelo episódio extracampo criminoso das atletas do River Plate, presas em flagrante sob suspeita de injuria racial contra um gandula, o Grêmio foi à final da Brasil Ladies Cup, em São Paulo, no Estádio do Canindé, e venceu o Bahia, neste domingo (22), nos pênaltis, se sagrando campeão de seu primeiro título nacional no futebol feminino. As equipes tricolores empataram em 1 a 1 no tempo normal e, nas penalidades, as gaúchas levaram a melhor vencendo por 2 a 1, com três cobranças defendidas pela goleira Vivi Hozel.

Por conta da situação de sábado, que resultou na prisão preventiva de quatro atletas do River, as jogadoras entraram em campo na decisão com duas faixas em protesto contra o racismo, além de outros gestos, como o punho cerrado e a leitura de um manifesto por parte das protagonistas do dia. Ademais, o Grêmio foi a campo vestindo seu uniforme preto, com o patch do Clube de Todos — projeto e departamento do Grêmio que atua no combate à intolerância e à discriminação.

Com a bola rolando, Maria Dias abriu o placar para as gaúchas, ainda no primeiro tempo, de cabeça. Na etapa complementar, Kayuska ficou responsável por deixar tudo igual no marcador e levar a final para os pênaltis. Em um final de tarde pouco inspirado na marca da cal, foram dez cobranças e apenas três acertos. Vale o destaque para as goleiras Vivi, das gremistas, e Yanne, do Bahia, que fizeram o dever de casa e mantiveram a emoção até o final. Para garantir o troféu, Dayana Rodriguez e Shashá marcaram para as gaúchas. Tchula descontou.