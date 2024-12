Grêmio sai de campo após gesto racista de jogadora do River Plate

A partida entre Grêmio e River Plate pela Brasil Ladies Cup ficou marcada por uma confusão generalizada após um gesto racistas de Candela Díaz, do time argentino, ainda no primeiro tempo. A atleta imitou um macaco em direção a um dos gandulas. Em resposta, as jogadoras do Tricolor gaúcho deixaram o campo. O episódio aconteceu após o gol de empate do Grêmio. Aos 38 minutos do primeiro tempo, Maria deixou o placar em 1 a 1. Julieta Romero marcou para as argentinas.

Candela Díaz fez um gesto racista e iniciou uma confusão generalizada, que paralisou o jogo por 30 minutos. As argentinas se desentenderam com o gandula, as atletas do Grêmio se envolveram e, em seguida, deixaram o campo rumo ao vestiário. Por conta da confusão, seis jogadoras do River foram expulsas, e a partida foi encerrada por ausência de número mínimo de atletas. O empate classificou o Grêmio para a final da competição, que será contra o Bahia.

"Até quando a gente vai viver isso? É um absurdo uma atleta de futebol profissional vir para cá para encerrar o ano e pisar numa final, e terminar o jogo como esse, passando por um caso de racismo. [...] As atletas do time adversário [River Plate] chamaram as meninas de 'macaca' e 'negrita'. Começou porque fizeram um caso de racismo com um gandula, as meninas não aceitaram. Situações como essa não podem continuar acontecendo. Até quando a gente vai continuar fingindo que não tem racismo, que não tem machismo, que nada acontece, que é tudo bonitinho. Acaba manchando a competição e a grandeza que é o desenvolvimento do futebol feminino", disse Thaissan Passos, técnica do Grêmio, ao Sportv.

O que disse o Grêmio

O clube informou que as jogadoras também foram vítimas de gestos e palavras racistas. O time emitiu uma nota de repúdio na noite da última sexta-feira (20). Foi registrado boletim de ocorrência, e o Grêmio afirmou que fará "todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis". O clube aproveitou para reforçar seu compromisso no combate a qualquer tipo de preconceito.

"Vimos a público manifestar a nossa indignação com os fatos ocorridos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira, no estádio Canindé, em São Paulo. [...] As Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis", apontou em nota publicada pelo Grêmio

O que disse o River Plate

"River Plate manifesta o mais absoluto repúdio aos gestos discriminatórios ocorridos na partida com o Grêmio pela Brasil Ladies Cup 2024. Comunica que já está tomando as medidas disciplinares correspondentes e continuará trabalhando para erradicar esse tipo de comportamento", comentou o River Plate, em postagem no X.

O que disse a Brasil Ladies Cup

"A Brasil Ladies Cup repudia o episódio de racismo durante a partida entre River Plate e Grêmio. Neste momento, a organização está prestando o suporte necessário para as vítimas deste lamentável ocorrido. É triste que o desenvolvimento do futebol feminino, através de um torneio que está sendo exibido em todo o país e também no exterior, seja atrapalhado por um acontecimento lastimável", completou em nota publicada no X.