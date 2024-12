O ídolo Renato Portaluppi não é mais técnico do Grêmio. O fim do vínculo do treinador com o clube foi anunciado no início da tarde desta segunda-feira (9) pelo clube, em seus perfis oficiais nas redes sociais. O anúncio se deu após uma rápida reunião realizada entre Portaluppi e a direção gremista, no hotel onde o técnico mora em Porto Alegre. Assim, o treinador não terá renovado o seu contrato, que se encerra no dia 31 de dezembro deste ano.

Esta foi a quarta passagem do maior ídolo gremista como comandante técnico do time. Desta vez, em dois anos e três meses de trabalho, Renato obteve 57% de aproveitamento, com 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas. Foram dois títulos gaúchos e o vice-campeonato brasileiro de 2023.

Em sua conta oficial no Twitter, o Grêmio foi sucinto ao fazer o anúncio. "O clube agradece por toda dedicação e empenho durante mais esta passagem e seguirá torcendo pelo seu sucesso", diz a publicação. Em seu site oficial, o clube afirma que "o treinador informou o desejo de deixar o clube", dando a entender que a decisão não foi tomada pela direção e sim por Renato.