Inter encerra ano diante do Fortaleza em jogo que vale R$ 2,3 milhões

despedir do torcedor no Beira-Rio Inter vai para a 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro com desfalques importantes. O duelo com o Fortaleza, às 16h deste domingo (8), na Arena Castelão, vale uma posição na tabela e, mesmo longe de Porto Alegre, um encerramento condizente com a arrancada no segundo turno, na contramão das duas últimas derrotas.

No entanto, o revés em casa para o Botafogo, na quarta, por 1 a 0, não foi visto como um balde de água fria para o torcedor, que aplaudiu o time na saída do campo. Na entrevista coletiva do técnico Roger Machado, seguiu-se o caminho, ainda que tratando do confronto com os cariocas, do planejamento para 2025. Tais motivos levam a crer que o resultado frente ao Leão do Pici, qualquer que seja, não interfere no clima de satisfação pelo trabalho realizado no segundo semestre.



Classificado para a fase de grupos da Libertadores, o Colorado disputa apenas a manutenção do 4º lugar na tabela, valendo R$ 2,3 milhões a mais de premiação, em um confronto direto. Isso porque os mandantes estão em 5º, com os mesmos 65 pontos, atrás pelo saldo de gols. Se mantiver o posto, o time gaúcho leva R$ 40,8 milhões. Se perder, fica com R$ 38,5 milhões.

A reapresentação do grupo ocorreu nesta quinta-feira à tarde (5), no CT Parque Gigante. Com três atividades à disposição, Roger terá que lidar com uma extensa lista de desfalques. Por motivos de cunho pessoal, o volante Thiago Maia foi liberado pelo clube no início da semana, e só volta no ano que vem. O meia Alan Patrick, com uma lesão muscular constatada horas antes do duelo com o Botafogo, também está fora. Já o volante Bruno Henrique e o atacante Wanderson receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

A situação mais delicada é a do atacante Wesley, que perdeu o pai em um acidente de trânsito, informado pelo clube uma hora após o fim do jogo com o alvinegro carioca. Pela proximidade da tragédia, a presença do atleta, de momento, não está confirmada.

Para encarar o Fortaleza, a provável escalação colorada tem Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Rômulo, Bruno Tabata e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Borré e Valencia. A expectativa é de que, diante de tantas ausências, a dupla de atacantes seja mantida como principal atração, já projetando um encaixe da parceria para 2025.