Na despedida do ídolo, Grêmio recebe o Corinthians para encerrar o ano

O desfecho de uma temporada angustiante, um ídolo pendurando as chuteiras e a consolidação de objetivos futuros. Por diferentes motivos, o jogo deste domingo (8) promete ser emblemático para o torcedor gremista. Em seu último compromisso da temporada, o Grêmio entra em campo, às 16h, para enfrentar o Corinthians dentro da Arena em busca de confirmar presença na Copa Sul-Americana. Vindo de um empate com o Vitória, o time de Renato Portaluppi conta agora com 45 pontos na tabela e chega no confronto com o seu futuro ainda incerto.

Para além disso, o duelo marcará a despedida de um ícone. Pedro Geromel, multicampeão com as cores do clube, pisará pela última vez nos gramados. Com uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e sete estaduais no currículo, o zagueiro encerra a trajetória da melhor maneira possível: com o calor da sua torcida. Valorizando a história do defensor, Portaluppi reforçou a notoriedade da ocasião: "o torcedor precisa lotar a Arena. Ele merece por tudo que fez e por tudo o que representa".

A partida também representa, olhando por outras lentes, o fim de um tortuoso ano para os tricolores. Tendo lutado contra a zona do rebaixamento até o apagar das luzes, o clube enfrentou inúmeras dificuldades durante a temporada, dentro e fora de campo. As enchentes de maio e seus desenrolares prejudicaram arduamente a equipe, porém, por si só, não explicam todo o drama vivido. Nesse sentido, a expectativa é que o embate se coloque como um fim de ciclo para o Grêmio.

Lidando com lesões e desgastes, o onze inicial sofrerá mudanças significativas para o embate. A começar pela defesa, Caíque defenderá o gol gremista diante da concussão sofrida por Marquesín. Geromel, por sua vez, assumirá a posição de Rodrigo Caio. Já no setor ofensivo, Aravena se apresenta como a principal dúvida, uma vez que saiu de campo com dores na partida em Salvador. Caso sua ausência se confirme, Pavón e Soteldo formarão a dupla de ponteiros e Cristaldo jogará centralizado entre eles. Com isso, o time deve ter Caíque; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

LEIA MAIS: Grêmio anuncia encerramento antecipado do empréstimo de Du Queiroz

Com a cabeça nos seus 90 minutos finais, o plantel gremista se reapresentou no CT Luiz Carvalho na tarde desta quinta-feira. Os atletas que atuaram contra o Vitória realizaram exercícios de recuperação e os demais fizeram atividades em campo. O elenco dará continuidade aos trabalhos até à véspera do confronto, treinando sexta e sábado pela manhã.