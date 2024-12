Grêmio anuncia encerramento antecipado do empréstimo de Du Queiroz

Nesta terça-feira (3), o Grêmio anunciou o encerramento antecipado do seu vínculo com Du Queiroz. O jogador estava emprestado ao clube até o dia 31 de dezembro, porém as duas partes entraram em consenso e optaram por finalizar o contrato antes do tempo previsto. O atleta de 24 anos, pertencente ao Zenit, da Rússia, chegou ao Tricolor em fevereiro deste ano. Tendo disputado 28 partidas e contabilizado uma assistência, o volante foi reserva durante a maior parte da sua passagem.