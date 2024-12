Respirando novos ares, Grêmio enfrenta o Vitória de olho na Sul-Americana

Agora sem a corda no pescoço, o Grêmio começa a olhar para o horizonte com mais serenidade. A luta, que há uma rodada atrás era contra a zona da degola, passou a ser por uma classificação na Sul-Americana. Os ares mudaram, e, com eles, as preocupações também. O Tricolor jogará os seus dois confrontos restantes no Brasileirão em busca dessa vaga, a começar pelo embate com o Vitória nesta quarta-feira (4). O time de Renato Portaluppi viajou para Salvador visando encarar o clube baiano, às 20h, nos gramados do Barradão. A disputa será válida pela 37ª partida do Brasileirão e marcará o enfrentamento de dois competidores que vivem cenários similares.

A escalação, a princípio, não trará grandes surpresas para o torcedor tricolor. O desempenho apresentado na última partida surpreendeu positivamente os gremistas e Portaluppi não precisará lidar com novas suspensões e lesões para escalar o onze inicial. A única dúvida se atém ao campo de defesa, mais especificamente na dupla de zaga. Com a confirmação da lesão de Rodrigo Ely, que sofreu uma luxação em articulação do pé direito, Rodrigo Caio deve ser titular, já que Geromel deve fazer sua despedida dos gramados no fechamento do campeonato diante do Corinthians, na Arena.

Nos bastidores, as coisas seguem agitadas. A situação da comissão técnica, a reformulação do elenco e a postura da direção frente a questões são gavetas que seguem abertas. Especulações dão conta que Portaluppi iniciou as primeiras tratativas com o Santos a fim de assumir o clube paulista em 2025. As informações vindas da Arena, no entanto, apontam que seu vínculo ainda será discutido. Já no caso de Du Queiroz, por outro lado, os pormenores não estão mais em aberto. Nesta terça-feira, o clube anunciou o encerramento antecipado do seu vínculo em comunicado oficial.

Trazendo para o campo de ataque, a situação de Soteldo ainda é um ponto de interrogação. O venezuelano já afirmou e reafirmou seu desejo de permanecer, contudo, tal decisão não depende só dele: o passe fixado em seu empréstimo está aquém do que o Grêmio se propõe a desembolsar. Viabilizar a transferência por meio da troca de jogadores já foi uma opção estudada pela direção, porém os pedidos do clube paulista entram em desacordo com a realidade gremista. Para complicar o negócio, o Bahia e o Corinthians sinalizaram interesse no atleta. Tudo indica que o futuro do atacante não reside em Porto Alegre.

Após treinamento realizado na manhã desta terça-feira no CT Luiz Carvalho, a delegação viajou para a Bahia no início da tarde. No caso de um triunfo fora de casa, o Tricolor passará o Vitória na tabela e alcançará os 47 pontos.