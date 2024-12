Sem chances de título, Inter tem duas últimas missões no Brasileirão

Sem chances de título e com a vaga na fase de grupos da Libertadores assegurada, o Inter cumpre tabela nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro com duas importantes missões. A primeira é objetiva, escalar posições na tabela a fim de arrecadar mais dinheiro. A segunda, um pouco mais subjetiva. Nesta quarta-feira (4), às 21h30min, o Colorado recebe o Botafogo, que pode ser campeão no Beira-Rio em caso de vitória, dependendo, ainda, de um empate do Palmeiras no duelo com o Cruzeiro. A última vez que um time foi campeão brasileiro no estádio alvirrubro foi em 1988 e, naquela ocasião, quem saiu de Porto Alegre com a taça foi o Bahia.

LEIA MAIS: Inter perde para o Flamengo e dá adeus às chances de título do Brasileirão

Para evitar que os cariocas, campeões da América no sábado, concretizem a dobradinha em sua casa, o time do técnico Roger Machado precisa garantir ao menos um empate. Neste caso, a decisão do título seria adiada para a última rodada e os gaúchos já não teriam mais nada haver com isso.

No quesito classificação, o dinheiro no caixa é o principal motivador para os compromissos de dezembro. Ocupando o 4º lugar com os mesmos 65 pontos que o Fortaleza, uma posição atrás por conta do saldo de gols, o Inter está distante do 2º lugar, que pertence ao Palmeiras, com cinco pontos a mais, mas pode sonhar com a 3º colocação.

Se ficar onde está, o clube fatura R$ 40,9 milhões ao final da competição. Uma posição acima, o montante sobe para R$ 43,3 milhões. Entretanto, se for ultrapassado pelo Leão do Pici, o valor baixa para R$ 38,5 milhões.

LEIA MAIS: Porto Alegre receberá evento de performance esportiva internacional

Existem possibilidades matemáticas de o Colorado ficar com o vice-campeonato ou com o 6º lugar. As chances, no entanto, são mínimas. Na melhor das hipóteses, os cofres seriam abastecidos com R$ 45,7 milhões. Na pior, com R$ 36,1 milhões.

Com cálculos menos empolgantes que os do improvável título, o grupo deu a largada na semana com a reapresentação nesta segunda-feira (2) à tarde, no CT Parque Gigante, em treino realizado com os portões fechados. Nesta terça, ocorre a última atividade antes do duelo com o Alvinegro. A principal dúvida é Vitão, que deixou o campo no segundo tempo da derrota para o Flamengo, no domingo, com dores musculares na coxa esquerda. Ele está sendo reavaliado pelo departamento médico, mas deve ficar de fora. Contra o Fortaleza, no próximo domingo, pela 38ª e última rodada, o zagueiro tem mais chances de ficar à disposição.