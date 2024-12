Inter perde para o Flamengo e dá adeus às chances de título do Brasileirão

Neste domingo (1), o Inter foi ao Maracanã sonhando com um título distante do Campeonato Brasileiro, mas entrou em campo sem o ímpeto que anda de mãos dadas com um postulante à taça e foi atropelado pelo Flamengo no primeiro tempo, tornando insuficiente a mudança de postura no segundo. Em jogo válido pela 36ª rodada, o Colorado saiu derrotado pelo placar de 3 a 2.

Agora, sem chances matemáticas de ultrapassar o líder Botafogo, o time do técnico Roger Machado volta o foco para a disputa por vaga direta na Libertadores, que já está encaminhada. Além da decepção pela má atuação, os gaúchos dão adeus à sequência invicta, que estava em 16 partidas. Os gols da vitória rubro-negra foram marcados por Léo Ortiz e Michael, duas vezes; Wesley e Valencia descontaram.

O duelo começou intenso e equilibrado, dando falsos indícios que teria o mesmo estilo do confronto no Beira-Rio, um mês atrás. Com mais posse de bola, os donos da casa chegaram primeiro, aos cinco minutos. No escanteio, Alex Sandro subiu na primeira trave e desviou em direção à meta, parando em Rochet. A resposta colorada, aos dez, foi com Bruno Tabata, que recebeu de Bernabei na grande área e bateu de primeira, obrigando o goleiro Rossi a fazer uma grande defesa.

Depois, aos 24, Bruno Henrique saiu cara a cara com Rochet, que abafou o atacante e conseguiu defender com os pés a finalização. O cenário dos últimos minutos já era diferente, com domínio e eficácia dos cariocas. E com esse ritmo, o time do técnico Filipe Luís abriu o placar aos 28 minutos. De La Cruz cobrou escanteio e Léo Ortiz subiu mais que todo mundo, cabeceando de costas para o gol, próximo à primeira trave, e encobrindo o goleiro alvirrubro.

Oito minutos depois, saiu o segundo. Gerson, pela esquerda, levantou na área e Plata cabeceou no travessão. Na sobra, Alex Sandro chegou ao fundo, já na pequena área, e cruzou para Michael completar e ampliar o marcador.

Antes da ida ao vestiário, instaurou-se a goleada no Maracanã. Aos 40, Wesley invadiu a área pela direita e cruzou para trás, encontrando Michael, que chegou livre para completar com um foguete, sem chances para Rochet: 3 a 0 Flamengo e um banho de bola.

Na volta do intervalo, os visitantes se mostraram outro time. Logo aos oito minutos, Wesley diminuiu. O atacante cortou De La Cruz e bateu de fora, rasteiro e no canto, sem chances para Rossi. Confiantes, os comandados de Roger Machado fizeram o segundo logo em seguida. Bernabei cruzou e Valencia, na segunda trave, subiu mais que Léo Pereira e marcou de cabeça.

A sequência do duelo foi morna, até os 40. Nesta marca, em rebuliço na grande área, Bruno Henrique bateu mascado com Rossi, e quase empatou. O lance resultou em contra-ataque com Michael, que serviu Alcaraz, autor de um chute rasteiro e sem força, parando em Rochet. Aos 44, Rogel, em um lance similar ao do volante, perdeu da pequena área o que seria o empate.

Sem encaixar a pressão, o Inter não conseguiu chegar ao empate, apesar de se organizar na defesa e sofrer menos sustos. Do lado carioca, as melhores oportunidades na segunda etapa foram com Bruno Henrique e Plata: a primeira para fora, em finalização próxima ao pênalti, e a segunda, de longe, parando em Rochet. Agora, o foco dos gaúchos está no embate com o Botafogo, na quarta, às 21h30min, no Beira-Rio.

Flamengo (3) Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson e De La Cruz (Alcaraz); Plata, Michael e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Inter (2) Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton Sampaio) e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia (Rômulo), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Alan Patrick e Wesley (Wanderson); Valencia. Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE).