Porto Alegre receberá evento de performance esportiva internacional

Evento está marcado para março de 2025 e reunirá grandes nomes nacionais e internacionais na PUCRS Porto Alegre será palco do maior evento sobre performance esportiva da América Latina. De 26 a 30 de março de 2025, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em parceria com a Mwove Education e o Grupo Austral, promove o Summit Internacional de Performancel. A cerimônia de lançamento vai ser realizada no dia 3 de dezembro, no HardRock Café do Parque Pontal, das 11h30 às 14h.

A expectativa da organização é receber mais de 3 mil participantes de todo o Brasil e de diversos países no Centro de Eventos, Salão de Atos, auditórios e áreas esportivas da Universidade, além de 10 mil visitantes por dia para a Feira de Performance e Esportes. A agenda, cujas duas últimas edições foram realizadas em Curitiba na Arena do Athletico Paranaense, destaca-se pelo seu estilo inovador, que envolve além de conhecimento e inovação, grandes experiências práticas nas áreas correlatas.

As trilhas principais de conteúdo e mercado envolvem desdobramentos que integram todas as áreas da performance esportiva e trarão conteúdos, aprendizados e experiências transformadoras para profissionais de diversas áreas, sempre permeando também tecnologia, tendências e inovação. Médicos do esporte, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Treinadores, academias e demais profissionais do esporte estarão reunidos neste grande evento.

“Já são 34 palestrantes, confirmados, dos mais renomados mundialmente. Sessenta e cinco painéis, oito workshops, duas mesas redondas e apresentação de cases de sucesso. Os participantes também poderão interagir por meio de entrevistas, arena de treinamento, Expo-Performance e muito mais”, adianta o CEO da Wmove Education e CEO do Performance Summit Brasil, Tiago Magalhães.

O sócio diretor do Grupo Austral, Vinícius Garcia, acrescenta que personalidades renomadas mundialmente participam da curadoria de conteúdo de cada área abordada, integrando a área do treinamento desportivo, com temas que vão das categorias de base até a construção de uma carreira promissora no esporte e chegam à alta performance esportiva. “É um orgulho trazermos este grande evento para a capital dos gaúchos”, comemora.

A diretora de negócios da PUCRS, Ana Christina Paskulin, também destaca a relevância do summit para os gaúchos. “Como uma Universidade que conta com um Parque Esportivo que é um dos maiores complexos de saúde, esportes e bem-estar do país, entendemos que o Summit Mundial de Performance será um evento de grande impacto para nossa comunidade acadêmica e sociedade em geral”, observa.

A executiva acrescenta que o Parque Esportivo é integrado ao Campus da Saúde da PUCRS e possui toda infraestrutura necessária para a realização de um evento deste porte, sendo o local ideal para nosso público criar relacionamentos e aperfeiçoar suas experiências e conhecimentos. “Para nós, é um grande orgulho sediar a oitava edição Summit, primeira edição no Rio Grande do Sul”, completa Ana.