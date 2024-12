Com o fim do pesadelo do rebaixamento, Grêmio mira na Sul-Americana

A vitória em cima do São Paulo neste domingo (1º) trouxe novas perspectivas para o Grêmio. A equipe, antes sedenta pelos 45 pontos, passou a poder olhar a tabela com mais calma e a vislumbrar planos mais otimistas para a próxima temporada. Figurando na 11ª colocação do Brasileirão, o time de Renato Portaluppi conta atualmente com 44 pontos, escore que, diante dos resultados paralelos, matematicamente garante sua continuidade na elite do futebol brasileiro. Para além disso, o torcedor pôde ver um desempenho, entrega e comprometimento diferentes dentro das quatro linhas. O Grêmio, a partir do novo cenário desenhado, disputará seus dois últimos jogos à procura de confirmar uma vaga na Sul-Americana.

Essa tarefa, uma vez distante e longínqua, não se coloca mais como um grande desafio nos dias de hoje. Na atual conjuntura, o clube gaúcho já ocupa uma posição que o classifica, mesmo que provisoriamente, para a copa continental. Visando dar seguimento a essa jornada, o Tricolor entra em campo no Barradão para enfrentar o Vitória pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá na quarta-feira, às 20h, e será a primeira vez em muito tempo que o elenco gremista pisará nos gramados sem o peso de uma cruz em suas costas.

As águas mais calmas, no entanto, não apagam a campanha vexatória apresentada pelo Grêmio. Além da queda precoce nas copas, o Tricolor possui um aproveitamento de 40.74% na liga, tendo lutado contra a zona da degola até a 36ª partida. Os bastidores da Arena fervem. Troca de treinadores, reformulação do elenco e desmantelamento da diretoria, tudo isso é pauta e, não é por menos, a torcida clama por mudanças. O técnico Portaluppi, depois de ser questionado sobre sua permanência durante a coletiva pós-jogo de domingo, confirmou a incerteza. “Ainda não pensei sobre isso. Minha única preocupação era tirar o clube dessa situação…” declarou Renato.

Sem folga, o plantel se reapresentou na manhã desta segunda-feira de olho no embate em Salvador. A ocasião deu início à última semana de treinos da temporada. Os atletas que atuaram 45 minutos ou mais no enfrentamento com o São Paulo realizaram trabalhos recuperativos na academia. Igor, Alysson e Tiago, jogadores da base, se juntaram ao elenco principal no CT Luiz Carvalho. O time de Renato treinará nesta terça-feira novamente no turno matutino e viajará para a Bahia no começo da tarde do mesmo dia.