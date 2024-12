Pelo Brasileirão, Grêmio empata com o Vitória por 1 a 1 fora de casa

Em uma disputa entre dois concorrentes diretos, ambos times precisaram se contentar com apenas um ponto. Na noite desta quarta-feira (4), o Grêmio empatou com o Vitória por 1 a 1 no Barradão, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão. O resultado fez os dois clubes perderem uma posição na tabela e deixou a vaga na Sul-Americana a ser confirmada na última partida da temporada. O Tricolor ocupa agora a 12ª posição e conta com 45 pontos. O autor do gol gremista foi o lateral-direito João Pedro, assistido pelo atacante Pavón. Do outro lado, Alerrandro descontou para os braianos.

Jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida, a equipe baiana não entrou em campo para fazer corpo mole. O primeiro tempo se destacou pela ampla presença ofensiva do mandante, que, principalmente no início, pressionou a saída de bola e deixou poucos espaços para o Tricolor. O clube gaúcho, por sua vez, equilibrou a balança no decorrer da etapa, se encontrou dentro de campo e soube aproveitar as chances.

Já no primeiro minuto, em infiltração de Janderson, o atacante acabou cara a cara com Marquesín, porém foi bloqueado pelo goleiro. O rubro-negro continuou buscando uma brecha. Gustavo Mosquito, aos 9, recebeu na frente da grande área e, entre os zagueiros, arrematou contra o time gremista. O gol, no entanto, foi impedido novamente pelo guarda-redes argentino.

Aravena, aos 18 minutos, devolveu o perigo. Em cruzamento rasteiro de João Pedro pela direita, o chileno invadiu a área e se esticou para finalizar. Faltaram, contudo, alguns centímetros para o atacante. A despeito da escapada, o Vitória seguiu no controle.

Com 25 minutos de jogo, em roubada de bola no campo adversário, Alerrandro foi alçado pela esquerda e passou para Janderson, que, por um erro de cálculo, não chegou há tempo. Já pelos 30, o Tricolor conseguiu equilibrar o jogo, retendo mais a posse de bola e impondo o seu jogo.

Os poucos momentos de superioridade já se mostraram suficientes para o time de Renato Portaluppi. Em espetada de bola pela direita, Pavón deixou de calcanhar para João Pedro, que invadiu a área pela direita com velocidade. Com espaço para explorar, o lateral se aproximou da goleira e bateu forte cruzado. Resultado: 1 a 0 para o Grêmio.

Aos 41, o Vitória quase respondeu à altura. Mosquito recebeu dentro da área e ia deixar tudo igual, porém a bola bola desviou alguns centímetros e tirou tinta da trave esquerda de Marquesín. A insistência continuou, mas não rendeu frutos.

A segunda etapa tinha tudo para ser um clássico "lá e cá". Naturalmente, o mandante precisava continuar indo para cima e o vistante, diante disso, poderia explorar os espaços com mais efetividade. O Vitória, no entanto, mostrou-se mais competente cumprindo a sua tarefa.

Cristaldo, logo no ínicio, roubou a bola no campo ofensivo, disparou para cima e deu um belo chute cruzado, que passou rente a trave baiana. Logo em seguida, o Vitória retrucou com uma jogada coletiva, onde Neris recebeu no meio da área, porém teve seu chute bloqueado pela zaga.

Carlos Eduardo, aos 14, limpou um defensor na frente da grande área e chutou lá onde a coruja dorme. Caíque, que entrou em virtude de lesão do Marquesín, fez uma defesa homérica. Na sequência, uma bola sobrou novamente na entrada da grande área e Lucas Esteves arrematou com um míssil rasteiro. A bola passou raspando na trave esquerda tricolor.

A resiliência baiana, depois de muito esforço, foi recompensada. Pela direita, em cruzamento de Cáceres, aos 22 minutos, Alerrando empatou a partida com um cabeio. O atacante subiu entre os zagueiros e deixou tudo igual no Barradão.

Vislumbrando uma virada dentro de casa, o rubro-negro ganhou gás e intensificou a sua pressão. O Tricolor não seguiu o mesmo ritmo, mas apresentou espasmos. Durante o restante da segunda etapa, o Vitória muito agrediu a defesa gremista, que, apesar disso, segurou as pontas.

Vitória (1) - Lucas Arcanjo; Edu (Carlos Eduardo), Neris e Wagner Leonardo; Raul Cáceres (Lepu), Mosquito (Everaldo), Ricardo (Machado), Willian e Lucas Esteves; Janderson (Pablo Baianinho) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Grêmio (1) – Marchesín (Caíque); João Pedro (Dodi), Rodrigo Caio, Jemerson e Reinaldo; Pepê (Igor Serrote) e Villasanti; Aravena (Cristaldo), Monsalve (Alysson) e Pavón (Edenilson); Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)