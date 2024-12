Fifa define restrições para a fase de grupos do Super Mundial de Clubes

A Fifa divulgou oficialmente quais são as restrições para o sorteio dos grupos no Super Mundial de Clubes.

A entidade anunciou que clubes de um mesmo país não poderão estar no mesmo grupo. O sorteio, cheio de restrições, também evitará que times de mesma confederação dividam chave "sempre que possível". Isso determina que o Botafogo, que está no pote 3, não fique junto de Flamengo, Fluminense ou Palmeiras, todos no pote 1.7

LEIA MAIS: Magnata grego admite negociação para comprar clube brasileiro

O Alvinegro carioca, atual campeão da Libertadores, não ficou com os outros times brasileiros e o River Plate no pote principal devido ao ranking da Conmebol. A única exceção é para times da Uefa. Com 12 representantes no torneio, metade das chaves terá dois europeus.

Cabeças de chave da Uefa e da Conmebol serão dispostos em grupos para que não se enfrentem antes da semifinal no mata-mata, caso terminem em primeiro de seus grupos. Os dois melhores das duas principais confederações ficarão em lados diferentes do chaveamento na fase eliminatória. Além disso, os dois times do país sede, ambos no pote 4, têm posições já definidas. O Inter Miami estará automaticamente no Grupo A, enquanto o Seattle Sounders vai para o Grupo B.



CHAVEAMENTO DO MATA-MATA

1º Grupo A x 2º Grupo B

1º Grupo C x 2º Grupo D

1º Grupo E x 2º Grupo F

1º Grupo G x 2º Grupo H

1º Grupo B x 2º Grupo A

1º Grupo D x 2º Grupo C

1º Grupo F x 2º Grupo E

1º Grupo H x 2º Grupo G



VEJA OS POTES DO SUPER MUNDIAL

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Palmeiras (Brasil)

Flamengo (Brasil)

Fluminense (Brasil)

River Plate (Argentina)



Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)



Pote 3

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)



Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Espérance (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Auckland City (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)