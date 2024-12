Palmeiras pega Messi, Flamengo encara Chelsea e Botafogo cai no grupo da morte no Super Mundial

Em sorteio realizado nesta quinta-feira (5), em Miami, nos Estados Unidos, foram definidos os grupos da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que acontece entre junho e julho de 2025, no país norte-americano. Entre os quatro brasileiros presentes na competição, o Palmeiras, classificado pela conquista da Copa Libertadores em 2021, caiu no grupo A, ao lado do Inter Miami, de Lionel Messi, Porto e Al Ahly.

Atual campeão da Libertadores e único brasileiro que não entrou como cabeça de chave no torneio, o Botafogo está no grupo B, considerado o da morte pela presença de dois grandes europeus — Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid —, além do Seattle Sounders.

O Flamengo, vencedor da Libertadores em 2022, está no grupo D, com Chelsea, León e Espérance Sportive de Tunis. E o Fluminense, campeão do continental em 2023, ficou no grupo F, com Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns.

Ao todo, são seis times da América do Sul, 12 da Europa e quatro da América do Norte, Central e Caribe, Ásia e África, cada, além de um da Oceania. Há ainda uma vaga destinada ao país-sede, reservada ao Inter Miami.

Os quatro times em cada grupo se enfrentam em turno único, com os dois melhores avançando às oitavas de final. Em caso de empate por pontos, confronto direto, saldo de gols e gols marcados, nessa ordem, serão os critérios de desempate considerados. A fase de mata-mata será em jogo único. Em caso de empate, as partidas vão para prorrogação e pênaltis.

A partida inaugural acontece no dia 15 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami. Já a final está prevista para 13 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Não haverá disputa de terceiro lugar. As 63 partidas do Mundial serão disputadas em 12 estádios, em 11 cidades dos Estados Unidos.

CONFIRA ABAIXO COMO FICARAM OS GRUPOS DO MUNDIAL

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al Ahly

Inter Miami

Grupo B

Paris Saint-Germain

Atlético de Madrid

Botafogo

Seattle Sounders

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City

Boca Juniors

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance Sportive de Tunis

Chelsea

León

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds

Monterrey

Internazionale de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan

Mamelodi Sundowns

Grupo G

Manchester City

Wydad

Al Ain

Juventus

Grupo H

Real Madrid

Al Hilal

Pachuca

FC Salzburg