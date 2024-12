DAZN firma acordo com a Fifa para transmissão gratuita do Mundial de Clubes

A plataforma de streaming DAZN firmou um acordo com a Fifa para transmitir com exclusividade, e gratuitamente, os 63 jogos do Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos. O sorteio dos grupos acontece nesta quinta-feira (5), também com transmissão da DAZN. Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão no pote 1 e serão cabeças de chave, assim como River Plate, Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munique e PSG (Paris Saint-Germain).

LEIA MAIS: Fifa define restrições para a fase de grupos do Super Mundial de Clubes

Campeão da Libertadores, o Botafogo está no pote 3, com o saudita Al-Hilal, de Neymar, e o argentino Boca Juniors. A nova competição com 32 equipes terá uma fase de grupos composta por oito chaves de quatro participantes cada, em que os dois primeiros de cada uma delas se classificarão para as oitavas de final. A partida inaugural será no dia 15 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami, com a final no MetLife Stadium, em Nova York, no dia 13 de julho.

"Através deste acordo de transmissão, bilhões de fãs de futebol em todo o mundo agora podem assistir ao que será o torneio de clubes mais acessível de todos os tempos. E gratuitamente", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.