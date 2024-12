Sevilla deseja Braithwaite para a próxima temporada, afirma jornal espanhol

De acordo com a apuração do jornal Marca, da Espanha, o clube Sevilla estaria interessado em ter Martin Bratihwaite reforçando seu plantel em 2025. A informação foi dada pelo repórter Luis Rojo e dá conta que, apesar de ainda incipiente, os primeiros contatos já teriam sido feitos. As condições da negociação no entanto, não são tão fáceis assim.

Amarrado por uma multa rescisória estratosférica, o atacante tem contrato com o time gaúcho até junho de 2026. O Sevilla, por sua vez, lida com problemas relacionados ao Fair Play financeiro, o que poderá complicar as tratativas.

Para além disso, o atacante de 33 anos faz uma temporada sólida no Tricolor. Titular absoluto, o dinamarquês tem se mostrado peça fundamental na luta contra o rebaixamento vivida pelo time de Renato Portaluppi. O atleta anotou, em seus 17 jogos, oito gols e duas assistências pelas cores do Grêmio.