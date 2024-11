Grêmio divulga déficit do 3º trimestre e uma receita de R$ 548 milhões para 2025

O Conselho Deliberativo do Grêmio, na noite desta quinta-feira (28), esteve reunido em um dos auditórios da Pucrs para discutir importantes questões administrativas do clube. Entre os assuntos discutidos, a análise do déficit apresentado no terceiro trimestre, que chegou a R$ 44 milhões, e a aprovação do orçamento bruto para 2025 foram as pautas que mais ganharam destaque. Também foi prestada uma homenagem aos 200 anos de imigração alemã no Rio Grande do Sul na ocasião.