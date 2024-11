Plano de Milei atinge bolso de brasileiros na final na Argentina

Atleticanos e botafoguenses têm sentido no bolso os dias em Buenos Aires, na Argentina, para a final da Libertadores. A política econômica do presidente Javier Milei tem refletido diretamente nos preços e a estratégia financeira da viagem dos torcedores tem passado por mudanças no orçamento.

Para fugir gos gastos excessivos, alguns brasileiros têm trocado o conforto do transporte por aplicativo pela caminhada. Na alimentação, uma grande quantidade opta por lanches. Quem alugou apartamentos ou casas por "Airbnb" têm comprado comidas no mercado e feito suas refeições na residência para economizar.

"Está puxado. Eu vim aqui há dez anos e agora está completamente diferente para o brasileiro. Quando eu vim, não gastei praticamente nada. Achamos até engraçado de tanto que era barato. Agora estamos preferindo ir a pé, às vezes, do que pegar carro de aplicativo porque o preço está desproporcional. É uma diversão que está saindo meio cara, mas se Deus quiser irá valer a pena (risos)", revela um atleticano que almoçava no mesmo restaurante da reportagem

Quem consome bebida alcoólica também tem sofrido bastante. Um copo de chope nos locais mais turísticos está custando, em média, 6 mil pesos, o que é equivalente a cerca de R$ 34. Por isso, muitos têm optado por comprar nos chamados "kioscos", que são pequenas mercearias que vendem a preços menores.

Outros têm sido mais ousados e levado bebidas compradas no mercado para as ruas, algo que não foi recomendado pelas autoridades locais por medidas de segurança. Geralmente, escondem em sacolas ou caixas.

"Mais de R$ 30 está pesado! Tentei desenrolar promoção e não tinha. Tentei desenrolar um 'chorinho' e não tinha. Está complicado!", disse um botafoguense que "invadiu" a live do UOL para fazer seu protesto etílico.

O UOL esteve nas sedes de dois grandes clubes da Argentina nesta quinta-feira (29) e os preços das camisas oficiais de jogo têm assustado os brasileiros. Na loja oficial do Boca Juniors, na Bombonera, por exemplo, a atual estava 120 mil pesos, o que equivale a cerca de R$ 711. Mesmo assim, existia uma fila longa de atleticanos e botafoguenses para acessar o local.

Na do Racing está um pouco mais barato, mas nem por isso deixa de estar salgado. A tradicional, listrada em azul e branco, está 85 mil pesos (cerca de R$ 504).

Javier Milei assumiu a presidência na Argentina em 10 de dezembro de 2023. Desde então, tenta emplacar o que chama de "política de austeridade", que contempla uma desregulamentação da economia, redução do tamanho do Estado e corte de gastos públicos. Essas medidas visam reduzir o déficit fiscal, mas têm impacto significativo na população, especialmente nos mais vulneráveis. Pesquisas, por exemplo, apontam que a taxa de pobreza no país aumentou para mais de 50% da população nos primeiros seis meses do Governo Milei.