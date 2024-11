Botafogo e Atlético-MG vão a Buenos Aires à procura da "Glória Eterna"

Neste sábado (30), às 17h, o estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, receberá o jogo mais importante da temporada sul-americana. Em decisão disputada em campo neutro e jogo único, Botafogo e Atlético-MG se enfrentarão em busca da tão desejada "Glória Eterna". Além de ser, evidentemente, um momento maiúsculo para ambos clubes, a ocasião também representa um marco especial para o futebol brasileiro: é o sexto ano consecutivo que a taça acaba nas mãos de um time canarinho. Ambos concorrentes, em seu caminho até a final, precisaram desbancar pesados nomes do futebol sul-americano, como Palmeiras, São Paulo, River Plate e Fluminense, o atual campeão.

Em seus dois confrontos diretos neste ano, os mineiros levaram a melhor no saldo final, com uma vitória e um empate. Os cariocas, porém, chegam para o embate em um momento melhor, liderando o Brasileirão com três pontos de diferença para o segundo colocado. O Galo, por sua vez, perdeu a final da Copa do Brasil e ainda recebeu a punição de seis jogos com portões fechados em virtude de confusão nas arquibancadas. Para piorar, o time vem em derrocada no Campeonato Brasileiro.

Dentro das quatro linhas, as coisas ainda são incertas na batalha dos alvirrubros. Do lado botafoguense, o zagueiro Bastos é o principal ponto de interrogação depois de sair lesionado do confronto contra o Palmeiras. De resto, o time deve seguir igual, contando com o quarteto de ataque formado por Savarino, Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Já no Atlético-MG, Zaracho, que sentiu a coxa esquerda diante do São Paulo, se coloca como a dúvida do lado mineiro. Os dois atletas, no entanto, viajaram com as suas respectivas delegações para a Argentina.